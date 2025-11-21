Sudac Miss Universea iznio teške optužbe: 'Fatimina pobjeda je lažna i namještena'

Novoizabrana Miss Universe, Fátima Bosch, već se našla u središtu skandala zbog navoda da je njezina kruna – namještena. Jedan od članova žirija koji je svega nekoliko dana prije finala dao ostavku, Omar Harfouch, tvrdi u svojoj Instagram objavi da je trijumf meksičke predstavnice unaprijed dogovoren zbog poslovnih interesa.

Pobjeda potrebna za posao

"Njena pobjeda nije legitimna. Čak 24 sata prije završne večeri Miss Universe rekao sam da će Miss Meksika pobijediti, jer je vlasnik Miss Universea Raúl Rocha poslovno povezan s ocem Fatime Bosch. Raul Rocha i njegov sin prije tjedan dana u Dubaiju su me nagovarali da glasam za #Fatimu Bosch jer im je njezina pobjeda potrebna 'pošto će biti dobra za naš posao'", izjavio je Omar.

Libanonsko-francuski skladatelj bio je prvi od osmero sudaca koji su se povukli iz žirija, a kao glavni razlog naveo je "tajno i nelegitimno glasanje".

"Odlučio sam odstupiti s pozicije finalnog suca na Miss Universe 2025. i smatram da je važno pojasniti razloge. Dva dana prije finala održano je tajno glasanje kako bi se od 136 kandidatkinja izabralo 30 najboljih. Do danas nitko ne zna tko je tih 30, osim jedne osobe koja ima rezultate. Ta ista osoba povezana je s nacionalnom organizacijom jedne od zemalja sudionica – što je očiti sukob interesa", poručio je.

Nije mogao glumiti

Dodao je i kako nije mogao "stajati pred publikom i televizijskim kamerama i glumiti da daje legitimitet glasovanju u kojem nije sudjelovao".

Foto: Castel Franck/abaca/abaca Press/profimedia

"Neke od država čije su predstavnice eliminirane ovim procesom mogu biti u ratu, izložene diskriminaciji ili geopolitički osjetljive. Gledatelji bi vjerovali da je žiri donio te odluke, a ja ne mogu preuzeti odgovornost za nešto čemu nisam svjedočio. Praviti se da je drugačije bilo bi nepošteno", zaključio je.

Nakon Harfouchove ostavke i njegovih ozbiljnih optužbi, oglasila se i Organizacija Miss Universe (MUO), koja sve to odlučno odbacuje.

"Organizacija Miss Universe ponavlja da su svi postupci ocjenjivanja za 74. izdanje Miss Universe službeni, transparentni i u potpunosti vođeni MUO protokolima. Program Beyond the Crown djeluje neovisno i nije dio procesa ocjenjivanja natjecanja", stoji u njihovom priopćenju o kojemu je naš portal pisao,a pojasnila ga je i Ivana Delač, Miss Universe Hrvatske 2003. i hrvatska predatavnica na svjetskom izboru Miss Universe.

