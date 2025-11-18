Novi skandal na izboru za Miss: Sudac dao ostavku, tvrdi da je 30 misica unaprijed odabrano

Jedan od sudaca ovogodišnjeg izbora Miss Universe, Omar Harfouch iznenada je odustao samo tri dana prije međunarodnog natjecanja koje će se održati 21. studenoga u Bangkoku na Tajlandu, prenosi People. Zatim je svom Instagramu objasnio razloge povlačenja.

U uvodnoj objavi naveo je da je “duboko zbunjen i zabrinut” nakon što je doznao da je formiran neslužbeni žiri za odabir 30 finalistica među 136 zemalja sudionica. Harfouch tvrdi da nijedan od osam službenih sudaca nije bio prisutan kada se neslužbeni žiri sastao. Dodao je kako se rezultati tog odabira trenutno drže u tajnosti.

Opleo po organizaciji

U drugoj objavi Harfouch je upozorio da je neslužbeni žiri “sastavljen od osoba s potencijalnim sukobom interesa zbog osobnih veza s nekim natjecateljicama, uključujući i osobu zaduženu za prebrojavanje glasova i upravljanje rezultatima”. Svoje neslaganje s preliminarnom selekcijom obavijestio je Organizaciju Miss Universe. Po njegovim riječima, organizacija je potom “na brzinu objavila popis imena povezanih s odabirom na svom Instagram profilu”, iako nije jasno naznačeno koja je bila uloga tih osoba. Na kraju je objavio da se povlači iz izbora.

“Nakon nepoštovanog razgovora s direktorom Miss Universea Raulom Rochom o nedostatku transparentnosti u procesu glasanja, odlučio sam dati ostavku i odbiti sudjelovati u ovoj farsi. Također neću izvoditi glazbu koju sam skladao za događaj”, napisao je Harfouch.

Organizacija Miss Universe potom je objavila službenu izjavu u kojoj je navela da Harfouchove tvrdnje nisu točne. “Ništa od navedenog nije točno, nije formiran improvizirani žiri, nijedna vanjska skupina nije ovlaštena ocjenjivati natjecateljice niti birati finalistice, a sve ocjene provode se prema utvrđenim, transparentnim i nadziranim MUO protokolima”, stoji u priopćenju.

