Koliko će Laura Gnjatović zaraditi ako osvoji titulu Miss Universe? Iznos nije mali

Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović (23) iz Zadra koja živi u Dubrovniku, već je na početku natjecanja u Tajlandu ušla u krug glavnih favoritkinja ovogodišnjeg izbora za Miss Universe. Riječ je o događaju koji svake godine prati svjetska publika, a pobjednici donosi ugovor, stabilna primanja i prilike koje joj mogu promijeniti profesionalni put.

Pobjednica postaje zaposlenica Miss Universe organizacije. Unatoč tome što točni iznosi za ovu godinu još nisu službeno potvrđeni, procjenjuje se da godišnja plaća iznosi oko 250.000 dolara, dok se ukupna vrijednost cijelog paketa koji pobjednica dobiva procjenjuje na vrtoglavih 450.000 eura. U taj su iznos, osim plaće, uključeni i brojni drugi benefiti koji osiguravaju život na visokoj nozi. Pobjednica potpisuje ugovor koji uključuje mjesečni honorar, naknade za sudjelovanje u kampanjama, javne nastupe i promocije.

Tijekom mandata Miss Universe živi u stanu koji organizacija osigura, a mjesto boravka se s godinama mijenjalo. Od New Yorka do današnjeg boravka u Meksiku. Pobjednica nema troškova stanovanja, prehrane ni prijevoza, jer je sve uključeno u ugovor koji prati njezinu ulogu u programu, a koji zahtijeva dobru organizaciju i stalnu dostupnost.

Vrijednost krune procjenjuje se na pet milijuna eura

U svakodnevnom rasporedu nalazi se tim stručnjaka koji brine o javnim nastupima i pripremama. Sponzori osiguravaju cjelogodišnju zalihu kozmetike, odjeće, obuće i nakita, a putovanja su sastavni dio posla.

Simbol titule je kruna ''Force for Good'', odnosno ''Light of Infinity'', čija se vrijednost kreće između 4,3 i 5 milijuna eura. Pobjednica ju nosi na službenim događajima, ali kruna ostaje u vlasništvu organizacije i prelazi na sljedeću Miss Universe.

Mandat donosi iskustvo i kontakte koji često otvaraju vrata prema projektima u svijetu mode, medija ili društvenog aktivizma. Nova vlasnica organizacije Anne Jakapong Jakrajutatip naglašava smjer u kojem želi voditi brend, prema platformi koja potiče vodstvo i jača ulogu žena u javnom prostoru.

U takvom okruženju hrvatska predstavnica Laura Gnjatović privukla je pozornost već na početku natjecanja. Visoka je 191 centimetar, studira sestrinstvo i radi u Hitnoj službi, a njezina priča iz prakse privlači interes publike i sudaca. Portal Missosology uvrstio ju je na treće mjesto uoči finala, što pokazuje da je Hrvatska ove godine u vrhu predviđanja. Publika u Hrvatskoj može imati važnu ulogu, jer glasovi na službenoj aplikaciji čine deset posto ukupnog rezultata te mogu imati glavnu ulogu u njezinom ulasku u polufinale.

Laura je zato na Instagramu pozvala sve da je podrže svojim glasom.

