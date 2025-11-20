Ivana Delač o navodnom namještanju pobjede Miss Universe: 'Sve se odvija transparentno'

Jedan od sudaca ovogodišnjeg izbora Miss Universe, libanonski poduzetnik i aktivist Omar Harfouch, odustao je od angažmana samo tri dana prije svjetskog finala koje se 21. studenoga održava u Bangkoku. Učinio je to uz obrazloženje da je “zbunjen i zabrinut” zbog navodnog postojanja neslužbenog žirija koji, prema tumačenjima na društvenim mrežama, utječe na odabir 30 finalistica među 136 natjecateljica.

Foto: Teera Noisakran/pixsell

Zbog brojnih upita i konfuzije u javnosti, Miss Universe Organizacija (MUO) izdala je službeno pojašnjenje, a dodatno ga je za naš portal razjasnila i Ivana Delač, Miss Universe Hrvatske 2003. i hrvatska predatavnica na svjetskom izboru Miss Universe

“Kao bivša Miss Universe Hrvatske i netko tko je kroz godine ostao povezan s organizacijom, smatram iznimno važnim da se jasno razlikuju službeni segmenti natjecanja od dodatnih društveno–utjecajnih programa poput Beyond the Crown. Ti programi imaju veliku vrijednost i promiču važne teme, ali oni nemaju utjecaja na samo bodovanje niti na plasman natjecateljica'', rekla nam je Ivana pa nastavila u istom tonu.

Foto: Promo

''Preliminarno natjecanje, intervju, kupaći kostimi i večernje haljine, ključni su elementi koji određuju ulazak u Top 30, a sve se to odvija prema strogo definiranom i transparentnom protokolu. Tko je ušao u Top 30 saznat će se u finalu. Važno je da javnost razumije strukturu Miss Universe sustava kako bi izbjegla zbunjenost i netočne interpretacije'', dodala je Ivana.

Što je zapravo program Beyond the Crown?

U središtu nesporazuma našao se program Beyond the Crown, odnosno Voice for Change, koji se u dijelu medija i komentara pogrešno prikazivao kao nekakav “paralelni žiri”.

MUO naglašava da je riječ o zasebnoj društveno–utjecajnoj inicijativi, odvojenoj od samog natjecanja. Cilj tog programa je promicanje liderstva, obrazovanja, zdravlja, inkluzije i humanitarnog rada.

Foto: Teera Noisakran/pixsell

Beyond the Crown ima vlastiti selekcijski komitet, koji nije povezan sa žirijem preliminarnog ni finalnog natjecanja i nema apsolutno nikakav utjecaj na bodovanje kandidatkinja ni na njihov plasman. Drugim riječima, sudjelovanje u tim društveno - odgovornim aktivnostima može pojačati vidljivost projekata i poruka natjecateljica, ali ne mijenja službene rezultate izbora.

Nema “paralelnog žirija”

Miss Universe Organizacija u svojoj izjavi izričito odbacuje tvrdnje da je formiran alternativni ili improvizirani žiri koji bi odlučivao o tome tko ulazi u Top 30. Odluke vezane uz odabir natjecateljica, poručuju, donose se isključivo prema službenim, unaprijed definiranim i transparentnim protokolima natjecanja. Uloge i ovlasti svih žirija jasno su razdvojene: jedan se bavi društveno–utjecajnim programom, drugi preliminarnim krugom, a treći finalnom večeri.

