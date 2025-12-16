Trump najavio obraćanje naciji, otkriveni detalji: 'Najbolje tek dolazi'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će se u srijedu navečer obratiti naciji.

U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Trump je rekao da će se obratiti Amerikancima "uživo iz Bijele kuće" u devet sati navečer po lokalnom vremenu (3 sata ujutro po hrvatskom).

"Veselim se što ću vas 'vidjeti'. Bila je ovo velika godina za našu zemlju, a najbolje tek dolazi!"

'Povijesni uspjesi'

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je Fox Newsu da će dio obraćanja biti Trumpovi "povijesni uspjesi" otkad je u siječnju preuzeo ured, uz najave za sljedeću godinu.

Američki predsjednici obično se obraćaju naciji u značajna vremena kako bi najavili nešto važno ili objasnili određenu politiku.

