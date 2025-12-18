Desingericu žena izbacila iz stana sa stvarima, on se uopće ne doima uzrujanim

Prema pisanju regionalnih medija, supruga Dragomira Despića, poznatijeg kao Desingerica (32), navodno ga je nakon svađe izbacila iz zajedničkog doma. Kako se navodi, supruga Nevena je repera zamolila da napusti obiteljski stan, no čini se da ga cijela situacija nije pretjerano uzrujala.

Izvor blizak Desingerici za Informer je ispričao kako se trenutačno nalazi kod prijatelja te da mu je supruga spakirala samo osnovne stvari i poslala ga van. Dodaje i da to nije prvi put da se tako nešto dogodilo.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nakon nesuglasica i svađa Nevena ga, kako tvrdi izvor, povremeno izbaci iz kuće, no Desingerica je navikao na takve situacije i uvjeren je da će se sve smiriti za nekoliko dana. Kako navodi izvor, reper uvijek ima gdje otići, tim više što je zbog brojnih nastupa ionako rijetko kod kuće.

Sam Desingerica ranije je govorio o odnosu sa suprugom, istaknuvši kako među njima nema ljubomore te da nikada nije razmišljao o tome bi li mu oprostila eventualnu nevjeru.

"Ne postoji ljubomora, sto godina smo zajedno. Ne znam bi li mi oprostila prevaru, ne vjerujem da ona uopće razmišlja o tome, kao ni ja. Ne znam bi li vam ona znala odgovoriti na to pitanje. Zašto bih uopće razmišljao o tome?" rekao je reper jednom prilikom, a prenosi Kurir.