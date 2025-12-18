Budimpešta uskoro okuplja poznata lica boksa i borilačkog sporta

Kraj godine u Budimpešti donosi veliki boksački događaj. 20. prosinca u Papp László Budapest Sportaréni održat će se deseto izdanje Hell Boxing Kingsa, večer s ukupno devet mečeva koja kombinira profesionalni boks, povratke poznatih imena i nekoliko atraktivnih celebrity okršaja.

Program je zamišljen kao cjelovita gala-priredba, s jasnim naglaskom na sportski dio, ali i sadržajem koji privlači širu publiku.

Središnji događaj večeri bit će meč između Zsolta Erdeija (51) i Attile Végha (40). Erdei, jedan od najuspješnijih mađarskih boksača u povijesti, vraća se u ring nakon dugog izbivanja. U amaterskoj karijeri osvojio je europsko i svjetsko zlato te olimpijsku broncu, dok je kao profesionalac bio svjetski prvak u dvije verzije.

Nasuprot njemu stajat će Attila Végh, bivši MMA prvak koji je karijeru izgradio u organizacijama poput Bellatora i Oktagona. Iako je poznat prvenstveno po nastupima u kavezu, Végh se posljednjih godina posvetio boksu i ovaj meč vidi kao novi izazov u karijeri.

U profesionalnom dijelu programa ističe se Balázs Bacskai, neporaženi mađarski boksač i olimpijac, koji će boksati protiv Rumunja Gabriela Podasce. Bacskai u meč ulazi kao favorit, dok Podasca traži priliku za najveću pobjedu u karijeri.

Posebnu pažnju privlači i Bence Istenes, poznat široj javnosti kao televizijski voditelj, koji će imati svoj prvi profesionalni boksački nastup. Protivnik mu je iskusniji srpski boksač Nebojša Glišić, što ovaj meč čini ozbiljnim testom za Istenesa.

Program uključuje i nekoliko celebrity borbi, među kojima se izdvaja meč između SUPERZ-a i repera GIAJ-a, dodatno začinjen međusobnom okladom. Iako bez profesionalnog iskustva, obojica su najavili ozbiljne pripreme.

Na rasporedu su i borbe s osobnim rivalstvima, uključujući okršaj MMA borca Gábora Borárosa i kickboksača Attile Koncza, kao i dvoboj Andreja Csemeza i Zoltána Csikija, koji je privukao pažnju već u najavama.

Publika će vidjeti i revanš između Tamása Kilitija i Lazara Dimitrova, kao i nastupe boksača poput Tayfura Aliyeva, jednog od najzvučnijih imena na rosteru organizacije.

