HELL Boxing Kings: Sudar legendi Erdeija i Végha trese Budimpeštu

Organizacija HELL Boxing Kings zapalila je društvene mreže najavom svog idućeg velikog događaja, obećavajući nezaboravnu noć boksa u Budimpešti koja će se održati 20. prosinca. Svojom posljednjom objavom na Instagramu otkrili su impresivan popis borbi koji jamči pravi sportski spektakl.

U središtu pozornosti je "Sudar legendi" između bivšeg svjetskog boksačkog prvaka, Mađara Zsolta "Madár" Erdeija, i slovačke MMA ikone, bivšeg Bellator prvaka Attile "Pumukli" Végha. Objava naglašava kako se radi o sudaru iskustva, nasljeđa i nacionalnog ponosa, pogotovo jer se Erdei vraća u ring nakon duge, 11-godišnje pauze.

Osim glavne borbe večeri, publika s nestrpljenjem iščekuje i profesionalni debi mađarske celebrity zvijezde Bencea Istenesa, koji će se suprotstaviti Nebojši Glišiću. Program donosi i jedinstveni celebrity okršaj između glazbenika Szabolcsa Szerencsésa (SUPERZ) i repera GIAJ-a. Uz njih, u ring ulaze i neporaženi mađarski borac Balázs Bacskai, Gábor Boráros, kao i aktualni HBK prvak Tayfur Aliyev, što garantira večer ispunjenu adrenalinom.

HELL Boxing Kings, poznat po spajanju profesionalnog boksa i zabave sa slavnim osobama, ovim događajem potvrđuje svoju reputaciju. Organizacija, iza koje stoji energetska kompanija HELL, postala je europski fenomen, a potporu im daje i legendarni Roy Jones Jr.

