Veliki vojni 'deal' u Pragu: MORH dobiva 98 Tatri već sljedeće godine

Hrvatska je u Pragu potpisala nabavu do 420 teških terenskih vojnih kamiona Tatra za 212 milijuna eura s isporukom do 2030. i to okviru zajedničke nabave s Češkom i Slovačkom, priopćilo je u srijedu Ministarstvo obrane (MORH).

Prva narudžba u iznosu od gotovo 50 milijuna eura već je podnesena, temeljem koje će se u idućoj godini dostaviti 98 kamiona, 78 vozila TATRA T-815-7 s pogonom 6×6 i njih dvadeset s pogonom 8×8.

Ovime se omogućuje Hrvatskoj naručivanje do 420 vojnih terenskih kamiona TATRA T-815-7 s pogonom 6×6 i 8×8 u razdoblju do 2030. godine.

Prva narudžba već je podnesena, a 98 kamiona bit će isporučeno Oružanim snagama 2026. godine, od čega 78 vozila s pogonom 6×6 i 20 vozila s pogonom 8×8, u vrijednosti od 49.796.452,48 eura.

Vlada je 4. prosinca donijela odluku o nabavi vozila i odluku o odobrenju preuzimanja obveza na teret državnog proračuna u razdoblju od 2026. do 2030. godine u ukupnom iznosu od 212.286.643,22 eura, dok je Odbor za obranu Hrvatskoga sabora 30. listopada 2025. dao pozitivno mišljenje na nabavu.

Nabavka se financira putem programa SAFE

Nabava vojnih kamiona TATRA T-815-7 financira se sredstvima Europske unije putem financijskog instrumenta SAFE.

"Pristupanjem zajedničkoj nabavi Hrvatska osigurava brže opremanje Oružanih snaga potrebnim vojnim vozilima, smanjenje troškova nabave, produbljivanje vojne suradnje sa saveznicima, povećanje interoperabilnosti s partnerskim vojskama i jednostavniju logističku podršku unifikacijom flote. Okvirni sporazum otvoren je za javne naručitelje vojnih proizvoda država članica Europske unije i NATO-a, a realizira se putem individualnih narudžbi", naveli su iz MORH-a.

