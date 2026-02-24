FREEMAIL
TALIJANSKI FESTIVAL /

Večeras počinje Sanremo, a evo kad će nastupiti i Stjepan Hauser

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Naš proslavljeni violončelist nastupit će na ovogodišnjem Sanremu kao poseban gost na Večeri obrada te će nastupiti s talijanskim glazbenicima Fedezom i Marcom Masinijem u zajedničkoj izvedbi hita "Meravigliosa creatura"

24.2.2026.
8:51
Hot.hr
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Večeras počinje Sanremo, najpoznatiji talijanski 5-dnevni glazbeni festival koji traje od utorka do subote u Teatro Aristonu. Festivalom talijanske pjesme, poznatijem kao Festival di Sanremo, ove godine upravlja Carlo Conti, a pobjednik Sanrema trebao bi ove godine predstavljati Italiju na Euroviziji.

Foto: Marija Mladjen/ATAImages/PIXSELL

Našem Stjepanu Hauseru stigla je posebna pozivnica iz Italije te je uvršen u program glazbenih večeri kao poseban gost, i to u jednoj od najvažnijih večeri festivala - "Večeri obrada".

Na najprestižnijem talijanskom glazbenom festivalu

Uloga našeg najpoznatijeg violončelista na Sanremu bit će poseban nastup u petak, i to s dvojicom glazbenika koji u Italiji slove za jedne od najpoznatijih trenutno. Tako će Hauser s Fedezom i Marcom Masinijem izvesti bezvremensk hit Gianne Nannini, 'Meravigliosa creatura', a posebno veseli da su ga glazbenici osobno odabrali kao "pojačanje" u nastupu.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kao što je to bio slučaj i ranijih godina, tradicionalno ćemo uživati u dvije glavne kategorije. U prestižnoj kategoriji 'Campioni' nastupit već etablirane zvijezde s dosad neobjavljenim pjesmama, dok je kategorija 'Nuove Proposte' rezervirana je za četvero mladih talentiranih izvođača koji su svoje mjesto izborili kroz kvalifikacije na Sanremo Giovani i Area Sanremo.

