Večeras počinje Sanremo, a evo kad će nastupiti i Stjepan Hauser

Večeras počinje Sanremo, najpoznatiji talijanski 5-dnevni glazbeni festival koji traje od utorka do subote u Teatro Aristonu. Festivalom talijanske pjesme, poznatijem kao Festival di Sanremo, ove godine upravlja Carlo Conti, a pobjednik Sanrema trebao bi ove godine predstavljati Italiju na Euroviziji.

Našem Stjepanu Hauseru stigla je posebna pozivnica iz Italije te je uvršen u program glazbenih večeri kao poseban gost, i to u jednoj od najvažnijih večeri festivala - "Večeri obrada".

Na najprestižnijem talijanskom glazbenom festivalu

Uloga našeg najpoznatijeg violončelista na Sanremu bit će poseban nastup u petak, i to s dvojicom glazbenika koji u Italiji slove za jedne od najpoznatijih trenutno. Tako će Hauser s Fedezom i Marcom Masinijem izvesti bezvremensk hit Gianne Nannini, 'Meravigliosa creatura', a posebno veseli da su ga glazbenici osobno odabrali kao "pojačanje" u nastupu.

Kao što je to bio slučaj i ranijih godina, tradicionalno ćemo uživati u dvije glavne kategorije. U prestižnoj kategoriji 'Campioni' nastupit već etablirane zvijezde s dosad neobjavljenim pjesmama, dok je kategorija 'Nuove Proposte' rezervirana je za četvero mladih talentiranih izvođača koji su svoje mjesto izborili kroz kvalifikacije na Sanremo Giovani i Area Sanremo.

