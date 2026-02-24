Uhitili dvojac zbog planiranja atentata: 'Htjeli su ubiti Vučića i njegovu obitelj'

Srbijanske vlasti uhitile su u ponedjeljak dvojicu muškaraca iz Kraljeva zbog sumnje da su pripremali udar na ustavni poredak i sigurnost Srbije te napad na srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i njegovu obitelj, objavilo je tamošnje Ministarstvo unutarnjih poslova.

Uhićeni su D.R. (51) i M.R. (43), koji su, prema pisanju srpskih medija, u lisicama privedeni u policijsku stanicu.

Akcija je rezultat suradnje MUP-a, Sigurnosno-informativne agencije, tamošnje kriminalističke policije i njezine Službe za suzbijanje kriminalna te policajaca iz postaje Kraljevo.

'Planirali atentat i napad na Vučićevu obitelj'

U priopćenju MUP-a se navodi da je dvojac uhićen "zbog postojanja osnovane sumnje da su, u suučesništvu, počinili kazneno djelo pripremanja djela protiv ustavnog poretka i sigurnosti Srbije, u vezi s kaznenim djelom napada na ustavni poredak".

Sumnjiče ih se da su između prosinca prošle godine i veljače ove godine organizirali nasilnu promjenu ustavnog poretka Republike Srbije i svrgavanje najviših državnih tijela, "organiziranjem nabave oružja i napada na život i tijelo predsjednika Republike Srbije, njegove supruge i djece, tako da bi ih lišili života, kao i napada na pripadnike Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije, nanošenjem tjelesnih ozljeda pripadnicima MUP-a".

Osumnjičeni će biti zadržani do 48 sati i, uz kaznenu prijavu privedeni Višem javnom tužiteljstvu u Kraljevu, dodaju iz MUP-a.

Ova je vijest glasno odjeknula u ruskim medijima. O planiranom atentatu, kako su to nazvali tamošnji mediji, izvijestila je agencija RIA te Raša tudej.

