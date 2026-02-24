Gadljivo je što sve gosti izvode kako bi izbjegli plaćanje računa, a ovaj je natukao 365 eura!

Jedan restoran u Sydneyju objavio je nevjerojatnu snimku nadzorne kamere koja je, kako je rečeno, potvrdila da je nedavno jedan od gostiju lokala podmetnuo vlastitu dlaku s pazuha na tanjur kako bi izbjegao plaćanje računa u iznosu od 365 eura.

Bizarna scena odigrala se u popularnom restoranu Pony in The Rocks smještenom u povijesnoj četvrti Sydneyja. Prema navodima osoblja, obitelj za koju se vjeruje da je bila u turističkom posjetu iz Irske, naručila je neke od najskupljih stavki s jelovnika, uključujući i impozantni tomahawk odrezak težak gotovo dva kilograma.

Nakon što je obitelj završila s obrokom i, prema riječima osoblja, doslovno polizala tanjure, uslijedila je pritužba. Jedan od muškaraca za stolom pozvao je konobara i pokazao mu dlaku u ostacima hrane te ustvrdio da je obrok bio kontaminiran.

No, osoblje je kasnije pregledalo snimke nadzornih kamera koje su otkrile drugu stranu priče

Neil Nolan, glavni kuhar s dvadesetogodišnjim iskustvom, izjavio je za medije kako nikada nije vidio nešto slično. "Ovo je nova razina prijevare", rekao je Nolan i dodao da je osoblju odmah bilo sumnjivo što je pritužba stigla tek na samom kraju obroka.

Kada je suočen s računom, muškarac je postao vrlo nervozan i glasan: "Jednostavno je poludio", prisjetio se Nolan i naglasio da je situacija dodatno eskalirala kada je žena za istim stolom počela histerično plakati.

Kako bi smirila situaciju i izbjegla daljnje ometanje drugih posjetitelja, uprava restorana donijela je tešku odluku i ipak poništila cijeli račun.

Restoran je prijavio incident policiji, no rečeno im je da se malo toga može odmah poduzeti jer se radi o građanskom sporu. Frustrirana takvim ishodom, uprava je odlučili objaviti snimku javno kao upozorenje kolegama ugostiteljima.

"Ovaj video dijelimo kako bismo podigli svijest među kolegama", napisali su u objavi. Naknadno se ispostavilo da su podaci za kontakt koje je obitelj ostavila prilikom rezervacije bili lažni.