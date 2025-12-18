Nakon 13 godina zajedno: Helena Bonham Carter objasnila zašto se nije udala za Tima Burtona

Helena Bonham Carter, nagrađivana britanska glumica poznata po brojnim filmskim i televizijskim ulogama, otvoreno je govorila o razlozima zbog kojih se nikada nije udala za Tima Burtona, slavnog američkog redatelja, s kojim je bila u vezi punih 13 godina.

Upoznali se na filmskom setu

Bonham Carter i Burton upoznali su se 2001. godine tijekom snimanja filma Planet majmuna te ubrzo postali jedan od najposebnijih parova Hollywooda. Tijekom dugogodišnje veze dobili su dvoje djece, sina Billyja (22) i kćer Nell (17), no brak nikada nije bio dio njihovih planova.

Nekonvencionalan zajednički život

Njihov odnos bio je jednako neuobičajen kao i estetika filmova po kojima su postali prepoznatljivi. Živjeli su u dvije povezane kuće u Londonu, njegujući bliskost, ali i osobnu slobodu, zbog čega vjenčanje nikada nije došlo u obzir.

Zašto brak nije bio opcija

Gostujući u podcastu Fashion Neurosis autorice Belle Freud, glumica je priznala da joj ideja braka nikada nije bila prirodna. Istaknula je kako joj je obećanje „dok nas smrt ne rastavi“ preveliko i previše konačno te da takav oblik obveze ne doživljava kao zdrav.

ADHD i stres oko vjenčanja

Kao dodatni razlog navela je i dijagnozu ADHD-a, zbog koje bi organizacija vjenčanja za nju predstavljala velik stres. Iskreno je priznala da bi se izgubila u detaljima i pritisku, umjesto da uživa u samom trenutku.

Razlaz bez loših osjećaja

Par se razišao 2014. godine, a Bonham Carter taj je prekid kasnije opisala kao svojevrsni „razvod“, iako nikada nisu bili formalno u braku. Unatoč rastanku, ostali su u dobrim odnosima, a glumica je njihovu vezu opisala kao iznimno vrijedno životno iskustvo.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Novi život nakon prekida

Nakon završetka veze s Burtonom, zvijezda serije Kruna i filma Mrtva nevjesta započela je novu vezu s norveškim povjesničarom umjetnosti Ryjom Dagom Holmboeom, s kojim je u vezi od 2018. godine. Tim Burton je, pak, do nedavno bio u vezi s talijanskom glumicom Monicom Bellucci, a njihov je prekid potvrđen ranije ove godine.

