Željko Obradović donio odluku o budućnosti

Najtrofejniji europski košarkaški trener Željko Obradović nedavno je šokirao sportsku javnost ostavkom na klupi Partizana, kluba s kojim je ispisao povijest. Nakon turbulentnog razdoblja i brojnih nagađanja, legendarni "Žoc" oglasio se o svojim planovima, potvrdivši da uzima stanku od trenerskog posla kako bi se posvetio obitelji.

Odmor do ljeta, obitelj kao prioritet

"U ovom trenutku ne razmišljam ni o čemu drugom osim o svojoj obitelji. Do kraja lipnja neću raditi ni za jedan klub", izjavio je Obradović za grčku televiziju ERT, a prenosi Basketball Sphere. Time je jasno dao do znanja da u narednom razdoblju neće razmatrati nikakve ponude, bez obzira odakle dolazile. Ova odluka, iako je razočarala mnoge koji su se nadali njegovom brzom povratku, sugerira da se ne radi o konačnom oproštaju od košarke, već o prijeko potrebnom odmoru nakon iznimno zahtjevnog razdoblja.

Neočekivani kraj beogradske priče

Njegov drugi mandat u voljenom klubu, u koji se vratio 2021. godine s velikim ambicijama, završio je naglo i emotivno. Ostavku je podnio nakon niza loših rezultata u Euroligi, a kao ključni razlog naveo je "nemogućnost rada s trenutnom momčadi i utjecaj koji svakodnevni rad na ovoj razini ima na njegovo zdravlje", kako je priopćio klub. Odlazak nije bio jednostavan; uprava ga je pokušala odgovoriti od odluke, a tisuće navijača spontano se okupilo kako bi mu pružilo podršku i zamolilo ga da ostane. Ipak, njegova odluka ostala je neopoziva.

Trener koji je oblikovao modernu košarku

Željko Obradović s pravom se smatra jednim od najvećih trenera u povijesti sporta. Njegova karijera ispunjena je nevjerojatnim uspjesima, među kojima se ističe rekordnih devet naslova prvaka Eurolige s čak pet različitih klubova: Partizanom, Joventutom, Real Madridom, Panathinaikosom i Fenerbahçeom. Njegova trenerska filozofija, poznata kao "Obradovićeva škola", temelji se na beskompromisnoj disciplini, taktičkoj genijalnosti i nevjerojatnoj sposobnosti da u svakoj sredini izgradi pobjednički mentalitet. Uz to, jedini je čovjek koji je osvojio Svjetsko prvenstvo i kao igrač i kao trener.

Iako će košarkaške dvorane privremeno biti bez njegove prepoznatljive energije pokraj terena, europska košarka s nestrpljenjem iščekuje ljeto i mogući povratak velikana na klupu nekog od europskih klubova.

