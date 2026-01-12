Kako obraniti Grenland? Stigao vapaj za pomoć: 'Ovaj potez bi značio kraj NATO-a'

Grenlandska vlada u ponedjeljak je najavila veće napore prema obrani svog teritorija u sklopu NATO-a te je još jednom odbacila ambiciju američkog predsjednika da ga preuzme.

Trump tvrdi da SAD mora preuzeti Grenland, autonomni teritorij koji je dio Kraljevine Danske, kako bi spriječio da ga u budućnosti osvoje Rusija i Kina.

"Sve NATO članice, uključujući Sjedinjene Države, imaju zajednički interes braniti Grenland”, priopćila je u ponedjeljak koalicijska vlada Grenlanda.

Sudbina NATO-a

Povjerenik Europske komisije za obranu Andrius Kubilius ranije u ponedjeljak upozorio je da bi američko preuzimanje Grenlanda predstavljalo kraj NATO-a.

Litvanac ne smatra da će doći do američke invazije, no na sigurnosnom forumu u Švedskoj naglasio je da članak 42.7 Ugovora o europskoj uniji obvezuje članice da pomognu Danskoj ili bilo kojoj drugoj članici koja se suoči s vojnom agresijom.

"To će prvenstveno ovisiti o Danskoj, kako će reagirati i koji će biti njezin stav, no definitivno postoji obaveza za članice da si pomognu ako je jedna od njih suočena s vojnom agresijom”, poručio je.

