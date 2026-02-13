Dosta je bilo južine, vraća se zima: Stiže zahlađenje, snijega će biti čak i u nizinama!

Do jutra smirivanje i postupno smanjenje naoblake sa zapada, a zapuhat će bura i tramontana, pojačane samo ponegdje na srednjem i južnom dijelu Jadrana, uglavnom na otocima. Samo još malo zaostale kiše može pasti na krajnjem istoku i jugu zemlje. Na kopnu vjetar slab, a lokalno će biti i magle.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčanije, ali ne baš sasvim stabilno pa može biti razvoj oblaka, uglavnom uz granicu sa Slovenijom, gdje postoji i šansa za koji kraći pljusak. Pritom ostaje razmjerno toplo, bit će oko 14, lokalno i 15 Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu postupno kidanje oblaka pa i barem djelomično razvedravanje. Vjetar slab, rijetko umjeren sjeverozapadni, a temperatura malo niža, bit će između 12 i 14 tupnjeva, no to je i dalje iznad prosjeka za doba godine.

U Dalmaciji pretežno sunčan drugi dio dana, a bit će i prilično ugodno uz 15 ili 16 Celzijevih stupnjeva. Pritom će i sjeverozapadni vjetar oslabjeti, bit će umjeren i pojačan samo na otvorenome moru.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a lokalnog razvoja oblaka može biti sam u unutrašnjosti Istre te u Gorskom kotaru, rijetko uz samo koju kap kiše. Vjetar slab, ali kasnije navečer zapuhat će jugo s kojim će stizati više oblaka. Temperatura između 11 i 14 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Vikend na kopnu opet oblačan uz povremene oborine. U subotu kiša, a u nedjelju uz sjeverac i osjetno zahladnjenje: susnježica i mokar snijeg, najprije u gorju, a prolazno i ponegdje u nizinama. Slabih oborina može biti i početkom idućeg tjedna, ali samo sporadično. Od ponedjeljka jutra vrlo hladna uz minuse i poledicu, ali ta zimska hladnoća već u srijedu postupno popušta.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u subotu još jedan pravi kišni val uz jako na udare olujno jugo, u Dalmaciji i pljuskove praćene grmljavinom. Djelomično razvedravanje u nedjelju uz jaku buru koja će se brzo proširiti sa sjevera duž cijele obale. Manje vjetrovito idućeg tjedna, ali hladnije, osobito ujutro, a i ne baš sasvim suho. Najviše sunca čini se u utorak.