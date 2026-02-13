Najljepše čestitke za Valentinovo: Donosimo 74 poruke kojima ćete oduševiti voljenu osobu

Valentinovo, dan posvećen ljubavi i zaljubljenima, svake nas godine iznova potiče da na poseban način iskažemo osjećaje onima do kojih nam je stalo. Iako se običaji mijenjaju, a digitalna komunikacija preuzima primat, suština ostaje ista: pronaći prave riječi kojima ćemo dotaknuti nečije srce. Tradicija slanja ljubavnih poruka seže daleko u povijest. Najstarija sačuvana čestitka datira iz 1415. godine, kada je francuski vojvoda Karlo Orleanski, zatočen u londonskom Toweru, supruzi poslao dirljive stihove. Od tada do danas, poruke su postale neizostavan dio proslave dana zaljubljenih, 14. veljače.

Bilo da se odlučite za klasičnu papirnatu čestitku ispisanu rukom ili brzu digitalnu poruku, važno je da riječi dolaze iz srca. U moru obaveza i brzom tempu života, ponekad je teško pronaći inspiraciju. Upravo zato smo za vas pripremili popis poruka kako biste lako pronašli onu savršenu za vas i vašu voljenu osobu.

Kako čestitati Valentinovo?

Za one trenutke kada želite iskazati dubinu svojih osjećaja, romantične poruke su idealan izbor. One govore o ljubavi koja nadilazi svakodnevicu i pretvara život u bajku.

Svaki dan s tobom je Valentinovo.

Ti si moj dom, moja mirna luka i moja najveća ljubav.

Voljeti tebe je najlakša i najljepša stvar koju sam ikada učinio/la.

Moje srce kuca samo za tebe, danas i zauvijek.

Hvala ti što si moj život učinio/la pričom koju vrijedi pričati.

Uz tebe sam naučio/la što znači istinska sreća.

Ti si onaj dio mene koji mi je oduvijek nedostajao.

Volim te ne zbog onoga što jesi, već zbog onoga što sam ja kad sam s tobom.

Naša ljubavna priča mi je najdraža od svih.

S tobom je svaki trenutak dragocjen, a budućnost san kojem se radujem.

Neka nam svaki dan bude ispunjen ljubavlju kao ovaj danas.

Ti si razlog mog osmijeha svakog jutra i posljednja misao svake večeri.

Ne trebam darove, tvoja ljubav je sve što mi je ikada trebalo.

Ti si moja srodna duša i najbolji prijatelj u jednoj osobi.

Volim te više nego što riječi mogu opisati.

Hvala ti što me voliš baš ovakvog/ovakvu kakav/kakva jesam.

Ti si najljepša stvar koja mi se dogodila u životu.

Zauvijek nije dovoljno dugo da provedem s tobom.

Čestitke za Valentinovo idealne za SMS ili WhatsApp

U digitalnom dobu, brzina je često ključna, ali to ne znači da poruka mora biti manje značajna. Ove kratke i slatke poruke savršene su za brzo slanje, a opet nose snažnu emociju.

Sretno Valentinovo, ljubavi!

Ti si moje sve.

Volim te do mjeseca i natrag.

Moje srce pripada tebi.

Ti + Ja = Zauvijek.

Mislim na tebe svake sekunde.

Jedva čekam da te zagrlim.

Ti si moj broj jedan.

Sretan dan zaljubljenih, najdraže moje!

Hvala ti što postojiš.

Samo ti i nitko drugi.

Moje srce je tvoje.

Volim te najviše na svijetu.

Ti si moja sreća.

Šaljem ti poljubac za Valentinovo!

Ti si moj najljepši san.

Zauvijek tvoj/tvoja.

Ti si razlog moje sreće.

Volim te beskrajno.

Sretno Valentinovo, sunce moje!

Duhovite čestitke za Valentinovo

Ljubav ne mora uvijek biti ozbiljna. Zajednički smijeh jedan je od najčvršćih temelja svake veze. Pokažite svoju zabavnu stranu porukom koja će sigurno izmamiti osmijeh.

Volim te više od kave, a to stvarno puno govori!

Ti si jedina osoba koju bih trpio/la 24/7.

Sretno Valentinovo! Hvala što me još nisi ostavio/la.

Volim te čak i kad si gladan/gladna i nervozan/nervozna.

Ti si moj omiljeni "notification".

Planirao/la sam ti kupiti skup dar, ali onda sam se sjetio/la da već imaš mene.

Volim te više nego što volim skrolati po mobitelu.

Ti si sir mojoj pizzi.

Sretno Valentinovo osobi koja zna sve moje lozinke.

Ti si jedina osoba kojoj bih dao/la zadnji griz čokolade. Možda.

Volim te više od besplatnog Wi-Fi-ja.

Hvala što se smiješ mojim lošim šalama.

Ti si moj najdraži čudak.

Sretno Valentinovo! (P.S. Ti pereš suđe večeras).

Citati poznatih autora za Valentinovo

Ponekad su najveći umovi i umjetnici već pronašli savršene riječi. Posudite njihovu mudrost kako biste izrazili svoje osjećaje na elegantan i dubok način.

"Ljubav ne gleda očima, već dušom." – William Shakespeare

"Gdje postoji ljubav, postoji život." – Mahatma Gandhi

"Ti si svaka misao, svaki san i svaki moj dah." – Nicholas Sparks

"Ljubav je sastavljena od jedne duše koja nastanjuje dva tijela." – Aristotel

"Voljeti i biti voljen je kao osjećati sunce s obje strane." – David Viscott

"Ako znam što je ljubav, to je zbog tebe." – Hermann Hesse

"Ljubav je jedina stvar koja se množi kada se dijeli." – Antoine de Saint-Exupéry

"Ti si moje srce, moj život, moja jedina misao." – Arthur Conan Doyle

"Sve što jesi je sve što ću ikada trebati." – Ed Sheeran

"Biti duboko voljen daje vam snagu, a voljeti nekoga duboko daje vam hrabrost." – Lao Tzu

"U cijelom svijetu nema srca za mene kao što je tvoje." – Maya Angelou

"Od čega god da su naše duše sazdane, njegova i moja su iste." – Emily Brontë

"Voljeli smo ljubavlju koja je bila više od ljubavi." – Edgar Allan Poe

"U slučaju da ikada ludo zaboraviš: ja nikada ne prestajem misliti na tebe." – Virginia Woolf

"Volim te jednostavno, bez problema i ponosa." – Pablo Neruda

"Kada shvatiš da želiš provesti ostatak života s nekim, želiš da taj ostatak života počne što je prije moguće." – film Kad je Harry sreo Sally

"Za mene si savršen/a." – film Zapravo ljubav

"Ti me upotpunjuješ." – film Jerry Maguire

"Sumnjaj da zvijezde su od vatre; sumnjaj da sunce se miče; sumnjaj da istina je laž; al' ne sumnjaj da te volim." – William Shakespeare

"Želim tebe cijelog/cijelu, zauvijek, ti i ja, svaki dan." – film Bilježnica

"Voljeti ili biti voljen, to je dovoljno. Ne traži ništa više." – Victor Hugo

"Sve od mene voli sve od tebe." – John Legend

Bez obzira koju poruku odabrali, najvažnije je da ona odražava vaše iskrene osjećaje. Valentinovo je podsjetnik da ljubav treba njegovati svakoga dana, a lijepa riječ je najjednostavniji i često najsnažniji način da to i pokažete. Sretno vam Valentinovo!

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Lagano jelo sa sezonskim štihom: Lactose free orzoto sa šparogama i mladim lukom