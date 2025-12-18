FREEMAIL
SAVRŠEN KRAJ /

Legenda otkriva kako Rijeka može iznenaditi Šahtar: 'Tu vidim šansu'

Foto: Goran Kovacic/pixsell

Saša Peršon za Net.hr najavljuje utakmicu Rijeke i Šahtara

18.12.2025.
14:14
Maj Gašparac
Goran Kovacic/pixsell
Rijeka će u četvrtak navečer protiv ukrajinskog Šahtara odigrati posljednju utakmicu u skupini Konferencijske lige, a taj je susret za Net.hr najavio Saša Peršon, bivši igrač Rijeke, Dinama i Hajduka te nekadašnji član hrvatske reprezentacije s kojom je odigrao povijesnu prvu utakmicu protiv SAD-a 1990. godine.

Rijeka u ovu utakmicu ulazi kao 14. na tablici, u jako je dobroj poziciji i puno bi se rezultata trebalo poklopiti da ne prođe u sljedeću fazu natjecanja. Uz veliku pobjedu nad Ukrajincima, mogla bi se čak nadati tome da uđe među osam najbolje plasiranih momčadi te izbori izravan plasman u osminu finala. Za to joj bi se također moralo poklopiti nekoliko drugih rezultata, pa se taj rasplet ne čini tako realnim.

"Rijeka je praktički osigurala taj plasman dalje, osim ako se zaista ne dogode neke nepredvidive stvari, a za to je mala vjerojatnost. Bilo bi lijepo da barem odigra neriješeno. Neće biti ni jednostavno ni lagano, to je sigurno. Očekujem jednu zanimljivu i otvorenu utakmicu gdje Rijeka praktički nema što izgubiti i može odigrati bez nekog presinga.

Šahtar ovisi samo o sebi. Na drugom su mjestu ljestvice i pobjedom u utakmici protiv Rijeke prolaze u osminu finala.

"Šahtar je i prije ove situacije koja je sada vlada u svijetu bila momčad koja je bila uvijek puna Brazilaca koji su davali ton igre. I sada imaju Brazilce i igraju otvoreno u sistemu 4-3-3", rekao je Peršon i dodao:

"Vjerujem da će trener Sanchez, koji je ipak radio u Španjolskoj i ima veliko iskustvo, sigurno imati recept za takvu igru. Rijeka će sigurno imati prostora jer će Šahtar napadati, njihova zadnja linija će sigurno biti visoko prema centru i tu vidim šansu Rijeke da im nakon oduzete lopte naprave probleme."

"Očekujem jednu otvorenu igru. Rijeka nema što izgubiti, a Šahtar ganja pobjedu. Rijeka ima pravog protivnika, jednog još uvijek velikog Šahtara protiv sebe i mislim da je to dovoljan motiv za odigrati pravu utakmicu", zaključio je.

