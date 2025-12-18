Rijeka na korak do 'raja', stučnjak je siguran: 'To zbilja nisu floskule'

Rijeka, aktualni hrvatski prvak, svoj put u skupini Konferencijske lige završava u četvrtak utakmicom protiv ukrajinskog Šahtara na gostovanju na neutralnom terenu u poljskom Krakowu.

Momčad s Rujevice u ovaj susret ulazi u sjajnoj poziciji, na 14. je mjestu ljestvice, i bod bi joj teoretski potvrdio prolazak. Može dalje proći i u slučaju poraza, a može se velikom pobjedom i plasirati u prvih osam momčadi na tablici te izboriti izravan ulazak u osminu finala.

Utakmica Šahtar-Rijeka igra se u četvrtak 18. prosinca, a možete je pratiti UŽIVO na tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Uoči utakmice Rijeke i Šahtara porazgovarali smo s riječkom legendom i bivšim hrvatskim reprezentativcem Danielom Šarićem.

"Rijeka je već pobjedom protiv Celja napravila veliki iskorak, 99% je sigurna da će ići dalje. Pobjeda protiv Šahtara može je dovesti u situaciju da uđe u prvih osam. Treba probati sve. Bit će jako teška utakmica, Šahtar je u vrhu, Šahtar je ekipa koja je dobra i izuzetno skupa. Sigurno je u utakmici protiv Rijeke favorit, ali Rijeka tu nema što izgubiti. Prolaz je, kako sam rekao, 99% već tu, tako da jednostavno treba sve napraviti da se proba pobijediti i može ući među osam ekipa koje direktno idu u osminu", rekao je Šarić na početku razgovora.

Foto:

Rijeka s bodom sigurno prolazi dalje, a može ispasti samo u slučaju teškog poraza i 'ludih' scenarija u ostalim utakmicama.

"Rijeka je u dobroj formi. Mislim da igra na bod neće puno toga donijeti. Mislim, teoretski, puno toga bi se moglo izdogađati da Rijeka ne prođe ako izgubi, ali do toga sigurno neće doći. Rijeka ne treba srljati, ali ne treba ni razmišljati samo o svom golu. Mislim da Rijeka treba ići na pobjedu. Mislim da bi ta tri boda donijela jako, jako puno. A zbilja se moralo svašta dogoditi da Rijeka ispadne ako izgubi. Mislim da se to neće dogoditi.", prokomentirao je naš sugovornik.

Trener Rijeke Victor Sanchez uoči utakmice najavio je prije utakmice da njegova ekipa ide po tri boda. Njegove riječi su možda i očekivane jer bi bilo teško očekivati od trenera da najavi bilo kakav drugačiji pristup, ali možda i zvuče malo preoptimistično.

"Pa možda jesu optimistične, ali u utakmici svaka ekipa i svaki trener naravno da želi pobjedu. Jednostavno moraš tako ići prema van. Mislim da bi Rijeci ta pobjeda puno značila u ovom trenutku. To što on kaže zbilja nisu floskule, nego tako razmišljaju, a u slučaju da izgubi utakmicu previše stvari se mora dogoditi da Rijeka ne bi prošla dalje, tako da se isplati ići na pobjedu", zaključio je Šarić.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Ludi plavi fan shop: Evo kako su igrači Dinama razveselili okupljene u modernoj igraonici