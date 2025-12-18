Rijeka igra povijesnu utakmicu: Evo kad i gdje ju možete gledati

Rijeka igra posljednju utakmicu grupne faze Konferencijske lige. Protivnik je Šahtar iz Donjecka, klub iz ukrajinske regije koja je pod okupacijom Rusije, a koji će u četvrtak hrvatskog prvaka ugostiti u svom privremenom domu u Krakovu. Riječani će tražiti bodove za bolji europski koeficijent i mirniji zimski odmor, dok Šahtar ulazi u utakmicu bez imperativa, jer je već osigurao plasman u osminu finala. Ova je utakmica za Rijeku povijesna jer, ukoliko ju dobiju, dodatno će se približiti plasmanu u drugu fazu Konferencijske lige.

Utakmicu Šahtar - Rijeka možete gledati od 21.00 na Arena Sport 1

Darijo Srna zainteresiran za Šimuna Hrgovića

Legendarni bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Darijo Srna (43), trenutno vodi sportske poslove u Šahtaru. Iako je Šahtar objektivno najsnažniji suparnik Rijeke ove polusezone, s momčadi procijenjenom na više od 150 milijuna eura, Srna smiruje očekivanja i hvali turskog trenera Ardu Turana (38).

"Vrlo sam zadovoljan s Turanom. On radi fantastičan posao, najmlađi je trener najmlađe momčadi u povijesti Šahtara. Bio je u situaciji da igra osam kvalifikacijskih europskih utakmica, a nije bilo lako, jer smo imali i ozljede ključnih igrača. Možemo mu samo zahvaliti i potpuno ga podržavamo“, izjavio je Srna, ističući kako unatoč trenutnom drugom mjestu iza LNZ-a Čerkasi, Turanova pozicija nije upitna.

Iako je Šahtar godinama bio poznat po brazilskoj dominaciji, ta tradicija se nastavlja. Unatoč prodaji zvijezde poput Mudrika Chelseaju za 70 milijuna eura, okosnicu momčadi čini čak 12 Brazilaca. Među njima su i talentirani 19-godišnji napadač Kaua Elias, kupljen za 17 milijuna eura, te 18-godišnji Luca Meirelles, koji je doveden za 12 milijuna eura.

Srna, međutim, aktivno prati i hrvatsko tržište. Prema informacijama portala Sport.ua, sportski direktor Šahtara ozbiljno je zainteresiran za lijevog beka Hajduka, Šimuna Hrgovića, kojeg vidi kao zamjenu za Gruzijca Azarova, koji želi napustiti klub.

Iako je Šahtar na papiru veliki favorit, bivši hrvatski reprezentativac i poznavatelj ukrajinskog nogometa, bivši hrvatski reprezentativac Ognjen Vukojević, smatra da Rijeka ima dobru priliku.

Vukojević: 'Šahtar više nije klub iz svojih zlatnih dana'

"Šahtar više nije klub iz svojih zlatnih dana. Žive u egzilu već 11 godina, a umjesto dokazanih zvijezda dovode mlade Brazilce. A znamo kakvi su oni... U ovo doba godine već su jednom nogom doma, na praznicima. Nakon utakmice s Rijekom, ne igraju do sredine veljače. Siguran sam da dolaze s torbama spakiranim za Brazil, a ta opuštenost može biti nešto što Rijeka iskoristi“, rekao je Vukojević za Novi list, koji je i sam godinama igrao u Ukrajini. S druge strane, kapetan Rijeke, Martin Zlomislić, prije puta je poručio kako momčad vjeruje u sebe i trenera: "Kad sudac označi početak utakmice, svi ti milijuni, skupi stranci i svi podaci s papira gube važnost. Ne igraju milijuni, nego dvije momčadi. A Rijeka dolazi u Krakov s ciljem da osvoji tri boda, bez obzira na sve. Bez obzira na njihovu vrijednost i visok status u Konferencijskoj ligi. Sa svakoj utakmicom smo bolji, uigraniji, a trenerove ideje smo potpuno usvojili. Imamo velikog trenera“, rekao je Zlomislić za Novi list.

Momčad Victora Sancheza želi iznenaditi u Poljskoj. Šahtar je moćan, ali i rasterećen, dok Rijeka ima jasan motiv - osvojiti tri boda i možda se plasirati među osam najboljih, dok prolazak među 24 ne bi smio biti upitan.

'Očekujemo izuzetno tešku utakmicu'

Victor Sanchez svjestan je pritiska i važnosti utakmice, ali i velike prepreke koju predstavlja Šahtar, a o tome je pričao za službene stranice kluba dan uoči utakmice.

"Očekujemo izuzetno tešku utakmicu protiv momčadi koja raspolaže vrlo velikim proračunom i vrhunskim igračima. Za nas je to dodatna motivacija. Kada igraš protiv momčadi od kojih se zbog financijskih i kadrovskih mogućnosti unaprijed očekuje pobjeda, to meni predstavlja poseban poticaj", započeo je Sanchez na pressici pa dodao:

"Vjerujemo u svoje sposobnosti i dat ćemo maksimum kako bismo se borili za svoje šanse. Nije važno koliko su te šanse možda male kada je riječ o plasmanu među osam najboljih, mi ćemo ići na pobjedu kako bismo ostali u tim, makar i minimalnim, izgledima. Cilj nam je biti dio te priče. Šahtar je momčad koja igra klasični sustav 4-3-3. Imaju jasno prepoznatljiv i prilično predvidljiv model igre. Vole imati loptu u svom posjedu i raspolažu igračima visoke kvalitete, među kojima je mnogo Brazilaca. Svi znaju kakve tehničke sposobnosti donose brazilski nogometaši, kroz cijelu karijeru radio sam s mnogima od njih i oni su najbolji dokaz toga."

