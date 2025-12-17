Rijeka na korak do ostvarenja sna: 'Nije važno koliko su šanse male, vrlo smo blizu'

Rijeku u četvrtak u Krakovu očekuje posljednja utakmica u skupini Konferencijske lige protiv Šahtara. Riječani u ovaj susret ulaze u jako dobroj situaciji, nakon što su u prethodnom kolu pobijedili Celje te napredovali na 14. mjesto na tablici te praktički osigurali prolazak dalje. Samo mogu ispasti u slučaju vrlo visokog poraza u posljednjem kolu.

Rijeka je uoči utakmice sa Šahtarom objavila video na svom YouTube kanalu u kojemu trener Victor Sanchez najavljuje taj dvoboj.

"Očekujemo izuzetno tešku utakmicu protiv momčadi koja raspolaže vrlo velikim proračunom i vrhunskim igračima. Za nas je to dodatna motivacija. Kada igraš protiv ekipa od kojih se zbog financijskih i kadrovskih mogućnosti unaprijed očekuje pobjeda, to meni osobno predstavlja poseban poticaj. Vjerujemo u svoje sposobnosti i dat ćemo maksimum kako bismo se borili za svoje šanse. Nije važno koliko su te šanse možda male kada je riječ o plasmanu među osam najboljih, mi ćemo ići na pobjedu kako bismo ostali u tim, makar i minimalnim, izgledima. Cilj nam je biti dio te priče", rekao je Sanchez pa nastavio:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Šahtar igra klasični sustav 4-3-3. Imaju jasno prepoznatljiv i prilično predvidljiv model igre. Vole imati loptu u posjedu i raspolažu igračima visoke kvalitete, među kojima je mnogo Brazilaca. Svi znaju kakve tehničke sposobnosti donose brazilski nogometaši, a kroz cijelu karijeru radio sam s mnogima od njih i oni su najbolji dokaz toga. Očekujemo jasne obrasce u izgradnji napada, dominaciju kroz posjed lopte, a u tom segmentu često koriste i golmana koji se postavlja vrlo visoko. U napadačkom dijelu imaju kvalitetne igrače, snažne u igri jedan na jedan, s odličnim dodavanjem i završnicom. Bit će to velik izazov za nas, ali vjerujemo u sebe, u momčadski rad i zajednički napor."

"Smatramo da možemo odigrati vrlo konkurentnu utakmicu i stvoriti svoje prilike. Ne želimo ništa prizivati unaprijed, ali vrlo smo blizu plasmana u drugi krug. Odigrat ćemo utakmicu, a nakon toga vidjeti kako izgleda ljestvica i tek tada analizirati i razgovarati", zaključio je.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Dragulj do dragulja pod Sljemenom: Odabrani najbolji sportaši Zagreba