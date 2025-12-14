Incident! Mišković nije mogao ući na službeni parking, ironično odgovorio predsjedniku Istre

Derbi Istre 1961 i Rijeke u 17. kolu HNL-a prekinut je nakon 15 minuta zbog guste magle, a na tribinama je došlo i do incidenta. Kako navodi Novi list, predsjednika Rijeke Damira Miškovića prvotno su odbili pustiti na stadion i službeni parking, iako je bio najavljen i imao važeće ulaznice.

Mišković je na kraju ipak došao do tribina, pratio prekid utakmice, a potom nazvao predsjednika Istre 1961 Branka Devidea Vincentinija i ironizirano mu zahvalio na “gostoljubivosti”, prije nego se vratio u Rijeku. Prema Sportskim novostima, prilikom problema s parkingom Mišković je navodno uputio i niz prigovora domaćinu.

HNK Rijeka je nakon utakmice poslala priopćenje u kojem izražava nezadovoljstvo postupkom Istrinih djelatnika, nazivajući ih “krajnje neprimjerenima” i naglašavajući kako rivalstvo treba ostati isključivo na terenu i među navijačima.

"Poštovani, Hrvatski nogometni klub Rijeka oduvijek njeguje korektne i profesionalne odnose s NK Istra 1961, kao i poštovanje prema svim upravama i djelatnicima nogometnih klubova. U tom duhu, HNK Rijeka se prilikom svakog gostovanja striktno pridržava pravila domaćina te, kada je to potrebno, izlazi u susret Vašoj Upravi i protokolu po dolasku kod nas. Smatramo da rivalstvo pripada isključivo sportskom terenu i navijačima, dok u odnosima između uprava i djelatnika klubova mora vladati međusobno uvažavanje. Nažalost, dužni smo izraziti ozbiljno nezadovoljstvo zbog postupanja Vaših djelatnika prema predsjedniku HNK Rijeke, g. Damiru Miškoviću, prilikom dolaska na večerašnju utakmicu. Unatoč činjenici da je predsjednik bio uredno najavljen, da je posjedovao važeće ulaznice, bio evidentiran na službenom popisu za parking te da ga je na ulazu dočekala i djelatnica protokola HNK Rijeka, Vaši djelatnici odbijali su mu omogućiti ulazak na parkirni prostor. Nakon intervencije djelatnice protokola HNK Rijeka, predsjedniku Miškoviću je ipak dozvoljen ulazak na parking na kojem nije bilo mjesta gdje bi se mogao parkirati. HNK Rijeka kvotu parkinga koju smo dobili od vas nismo u potpunosti ni iskoristili ali unatoč tome nismo imali mjesta ni za jedno vozilo od strane uprave, a radi se od tri vozila uprave. Smatramo da je navedeni postupak krajnje neprimjeren te da predstavlja ozbiljno nepoštovanje prema predsjedniku HNK Rijeke, ali i prema klubu u cjelini"

Bit će zanimljivo pratiti hoće li situacija utjecati na buduća gostovanja Rijeke u Puli.

