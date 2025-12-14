FREEMAIL
PALA DO POLA PULE /

Vatromet golova pa - kraj! Utakmica Istre i Rijeke prekinuta nakon 15 minuta

Vatromet golova pa - kraj! Utakmica Istre i Rijeke prekinuta nakon 15 minuta
Foto: Sasa Miljevic/pixsell

Ono što je obilježilo utakmicu je prekid zbog magle

14.12.2025.
18:44
Sportski.net
Sasa Miljevic/pixsell
Posljednja utakmica 17. kola SuperSport HNL-a između Istre 1961 i Rijeke na stadionu Aldo Drosina prekinuta je u 22. minuti prvog poluvremena zbog guste magle koja je onemogućila normalne uvjete za igru.

U trenutku prekida rezultat je bio 1-1. Domaćin je poveo već u petoj minuti nakon velike greške gostujućeg vratara Zlomislića. Frederiksen je pucao iz daljine, Zlomislić je loše reagirao, što je iskoristio Lawal pogodivši iz blizine.

No, samo četiri minute kasnije Rijeka je izjednačila. Oreč je ubacio s desne strane, a Menalo glavom pogodio za 1-1.

Vatromet golova pa - kraj! Utakmica Istre i Rijeke prekinuta nakon 15 minuta
Foto: Sasa Miljevic/pixsell

U 15. minuti utakmica je nakratko prekinuta. Magla je postala sve gušća zbog čega je došlo do promjene lopte, pa se nastavilo igrati sa crvenom. Međutim, u 20. minuti sudac je povukao ekipe s terena jer su uvjeti za igru bili sve teži. Objavljeno je kako će prekid trajati desetak minuta nakon čega će se vidjeti može li se igrati. Kako nije bilo pomaka, sudac Ante Čulina je prekinuo utakmicu. Još nije poznato kada će utakmica biti odigrana.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Stojković za RTL Danas govorio o početku sezone i Petkovićevim izjavama

IstraRijekaMagla
Vatromet golova pa - kraj! Utakmica Istre i Rijeke prekinuta nakon 15 minuta