Dinamo kod hit-momčadi prvenstva traži povratak na vrh SHNL-a

17. kolo SHNL-a 0 Slaven Belupo : 0 Dinamo

Predviđeni sastavi

Slaven Belupo: Čović - Žuta, Koačić, Božić, Krušelj - Caimacov, Agbekpornu - Mitrović. Ćubelić, Jagušić - Šuto

Dinamo: Filipović - Vinlöf, McKenna, Dominguez, Mikić - Bennacer, Mišić, Zajc - Hoxha, Beljo, Bakrar

Uživo

- Utakmica počinje u 15 sati. Glavni sudac je Dario Bel.

🔵 GAME DAY

⚽ Slaven Belupo - Dinamo

🇭🇷 SuperSport HNL, 17. kolo

📍 Koprivnica

🏟️ Ivan Kušek Apaš

⏰ 15 sati

⚫ Dario Bel

📺 MAXSport 1, HRT 2

💪 Idemo Slaven#mojklub #ponospodravine pic.twitter.com/sMftw3VkMY — NK Slaven Belupo (@nkslavenbelupo) December 14, 2025

Najava

Dinamo je ovoga tjedna doživio novi europski poraz, a već im slijedi težak ispit na domaćim travnjacima. Momčad Marija Kovačevića gostuje u Koprivnici kod bivše momčadi Dinamova trenera, Slaven Belupa.

Slaven je hit-momčad ove sezone jer Mario Gregurina nastavio je tamo gdje je Kovačević stao i Slaven se nakon 16 kola nalazi na trećem mjestu SHNL-a, sedam bodova iza svog današnjeg suparnika koji želi vratiti prvo mjesto na ljestvici nakon što ga je u subotu navečer preuzeo Hajduk pobijedivši Lokomotivu 3:1.

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Znaju se naša očekivanja, trebamo s pobjedama završiti prvenstvo. Težak ispit je Slaven Belupo, momčad koja trenutno igra u najboljoj formi, nisu izgubili dva mjeseca, zadnji poraz im je bio protiv nas. Jedna ekipa koja igra otvoren, dobar nogomet, nije tamo samo Adriano Jagušić, imaju dosta kvalitetnih igrača. Znamo da neće biti lagano, ali vjerujem i nadam se dobroj i otvorenoj igri u kojoj će navijači uživati i da ćemo doći do pobjede", rekao je Kovačević u najavi utakmice.

"Mi smo u dobrom trenutku i ne postoji nijedna sumnja nikoga u klubu u ono što radimo. To je trenutačno naša prednost. U Maksimiru je zbog Europe drugačije, nije lagano igrati u ritmu četvrtak - nedjelja, dolazi do sumnji, iako mislim da je Dinamo za naše prilike broj jedan ekipa. Koliko sam i vidio, odmorili su protiv Betisa neke igrače i očekujem u Koprivnici najjači Dinamo. Neće biti lagano sigurno, ali mi ćemo dati sve od sebe pa kako bude", rekao je trener Gregurina uoči utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je Tea Faber? U Kini se penjala na 119. kat, a Zagrepčanku je 'riješila' s pola snage