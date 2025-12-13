Oba Dinamova Alžirca idu na Afrički kup nacija: Što to znači za Kovačevićevu momčad?

Afrički kup nacija počinje 21. prosinca, a trajat će do 18. siječnja sljedeće godine. Alžir je posljednja reprezentacija koja je dostavila svoj konačni popis, a izbornik Vladimir Petković na njega je uvrstio oba Dinamova Alžirca.

Ismael Bennacer i Monsef Bakrar pozvani su na prvenstvo Afrike u Maroko. Za Dinamo to znači da će oni biti nedostupni za posljednje kolo jesenskog dijela SHNL-a koje Dinamo igra protiv Lokomotive na Maksimiru. S obzirom na to da u SHNL-u traje zimska pauza dok traje afrički kup nacija, to je jedina utakmica koju će Dinamo morati bez ta dva važna prvotimca.

Eventualno u slučaju da Alžir dogura do same završnice, što nije nemoguće, bi Bakrar i Bennacer mogli dobiti slobodno i kada Dinamo bude igrao sa FCSB-om u Europskoj ligi 22. siječnja (četiri dana nakon finala), ali Bennacer i tako tu utakmicu ne može igrati jer nije u ekipi za Europsku ligu.

قائمة المنتخب الوطني المعنية ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025



#LesVerts⭐️⭐️ | #123vivalalgérie🇩🇿 pic.twitter.com/8Cfp3IhBs5 — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) December 13, 2025

Dakle, Dinamo nema toliki hendikep. Tek bi mogao patiti tu jednu utakmicu protiv Lokomotive jer smo vidjeli kako Bakrar i Bennacer mogu donesti prevagu u domaćem prvenstvu.

