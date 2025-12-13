FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PUT MAROKA /

Oba Dinamova Alžirca idu na Afrički kup nacija: Što to znači za Kovačevićevu momčad?

Oba Dinamova Alžirca idu na Afrički kup nacija: Što to znači za Kovačevićevu momčad?
×
Foto: Igor Soban/pixsell

Ismael Bennacer i Monsef Bakrar pozvani su na prvenstvo Afrike u Maroko

13.12.2025.
15:45
Sportski.net
Igor Soban/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Afrički kup nacija počinje 21. prosinca, a trajat će do 18. siječnja sljedeće godine. Alžir je posljednja reprezentacija koja je dostavila svoj konačni popis, a izbornik Vladimir Petković na njega je uvrstio oba Dinamova Alžirca.

Ismael Bennacer i Monsef Bakrar pozvani su na prvenstvo Afrike u Maroko. Za Dinamo to znači da će oni biti nedostupni za posljednje kolo jesenskog dijela SHNL-a koje Dinamo igra protiv Lokomotive na Maksimiru. S obzirom na to da u SHNL-u traje zimska pauza dok traje afrički kup nacija, to je jedina utakmica koju će Dinamo morati bez ta dva važna prvotimca. 

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

Eventualno u slučaju da Alžir dogura do same završnice, što nije nemoguće, bi Bakrar i Bennacer mogli dobiti slobodno i kada Dinamo bude igrao sa FCSB-om u Europskoj ligi 22. siječnja (četiri dana nakon finala), ali Bennacer i tako tu utakmicu ne može igrati jer nije u ekipi za Europsku ligu.

 

 

Dakle, Dinamo nema toliki hendikep. Tek bi mogao patiti tu jednu utakmicu protiv Lokomotive jer smo vidjeli kako Bakrar i Bennacer mogu donesti prevagu u domaćem prvenstvu.

POGLEDAJTE VIDEO: FIFA pod teškim optužbama: Zar ovoliko moramo izdvojiti za praćenje reprezentacije?

AlžirHnlDinamoIsmael BennacerMonsef Bakrar
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PUT MAROKA /
Oba Dinamova Alžirca idu na Afrički kup nacija: Što to znači za Kovačevićevu momčad?