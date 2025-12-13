FREEMAIL
SIGURNA POBJEDA /

Navijači Hajduka oduševljeni nakon uvjerljive predstave Bijelih: Ističu jednu stvar...

Navijači Hajduka oduševljeni nakon uvjerljive predstave Bijelih: Ističu jednu stvar...
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Splićani su slavili nakon što zadnje tri prvenstvene utakmice nisu pobijedili

13.12.2025.
21:53
Sportski.net
Goran Stanzl/pixsell
Nakon tri ligaške utakmice bez pobjede Hajduk je na maksimirskom stadionu slavio u 17. kolu HNL-a kod Lokomotive 3-1 (1-1) čime se vratio na prvo mjesto ljestvice.

Lokomotiva je u vodstvo došla u 12. minuti golom Aleksa Stojakovića. Gosti su izjednačili u 27. minuti nakon pogotka Ante Rebića, dok je preokret uslijedio u 54. minuti. Tada je Michele Šego zabio za 2-1 Splićana. Drugi svoj gol je Rebić dao u 73. minuti za konačnih 3-1.

Splićani su slavili nakon što zadnje tri prvenstvene utakmice nisu pobijedili. Gubili su kod Rijeke te remizirali protiv Varaždina i Dinama. Vratio se Hajduk na prvo mjesto ljestvice. Ima dva boda više od Dinama, ali i utakmicu više.

Sve o Hajduku pratite na portalu Net.hr!

Izdvojili smo nekoliko komentara navijača Hajduka s društvenih mreža koji jasno pokazuju zadovoljstvo igram momčadi iz Splita, svi daju podršku ovakvoj igri i načinu rada trenera Garcije.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by HNK Hajduk Split (@hnkhajduk)

 

"E ovo je igra, ovo je Hajduk! Aaaaaa sretan sam kao malo dijete."

"Dobro je to izgledalo. Ekipa kompaktna bez većih pogrešaka."

"Treba nastaviti graditi na ovome, mladi igrači i brzi igrači. Potpuna podrška treneru sve do kraja."

"Dobra utakmica, ni u jednom trenutku nije bilo straha za rezultat."

"Rebić gazi sve ispred sebe, i naše i njihove."

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamu Betis stiže u izazovnom razdoblju: Je li derbi s Hajdukom iscrpio Plave?

HajdukLokomotivaNavijači
