Navijači Hajduka oduševljeni nakon uvjerljive predstave Bijelih: Ističu jednu stvar...

Nakon tri ligaške utakmice bez pobjede Hajduk je na maksimirskom stadionu slavio u 17. kolu HNL-a kod Lokomotive 3-1 (1-1) čime se vratio na prvo mjesto ljestvice.

Lokomotiva je u vodstvo došla u 12. minuti golom Aleksa Stojakovića. Gosti su izjednačili u 27. minuti nakon pogotka Ante Rebića, dok je preokret uslijedio u 54. minuti. Tada je Michele Šego zabio za 2-1 Splićana. Drugi svoj gol je Rebić dao u 73. minuti za konačnih 3-1.

Splićani su slavili nakon što zadnje tri prvenstvene utakmice nisu pobijedili. Gubili su kod Rijeke te remizirali protiv Varaždina i Dinama. Vratio se Hajduk na prvo mjesto ljestvice. Ima dva boda više od Dinama, ali i utakmicu više.

Izdvojili smo nekoliko komentara navijača Hajduka s društvenih mreža koji jasno pokazuju zadovoljstvo igram momčadi iz Splita, svi daju podršku ovakvoj igri i načinu rada trenera Garcije.

"E ovo je igra, ovo je Hajduk! Aaaaaa sretan sam kao malo dijete."

"Dobro je to izgledalo. Ekipa kompaktna bez većih pogrešaka."

"Treba nastaviti graditi na ovome, mladi igrači i brzi igrači. Potpuna podrška treneru sve do kraja."

"Dobra utakmica, ni u jednom trenutku nije bilo straha za rezultat."

"Rebić gazi sve ispred sebe, i naše i njihove."

