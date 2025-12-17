FREEMAIL
SPORNI IZBOR /

Lovren misli kao i Zlatko Dalić: FIFA je jednom igraču nanijela veliku nepravdu

Lovren misli kao i Zlatko Dalić: FIFA je jednom igraču nanijela veliku nepravdu
Foto: Profimedia

Salah je osvojio Premier ligu, a bio je i najbolji strijelac te asistent sezone, no nije upao u momčad sezone

17.12.2025.
16:15
Sportski.net
Profimedia
Nakon što je stao na stranu Mohameda Salaha i pritom 'bocnuvši' Jamiea Carraghera, Dejan Lovren ponovno brani Egipćanina. 

Oglasio se Lovren nakon što Salah nije uvršten u najbolju momčad sezone na FIFA-inoj nagradi The Best. Salah je osvojio s Liverpoolom Premier ligu, a bio je i najbolji strijelac te asistent sezone. Međutim, najboljih 11 čine Donnarumma na golu te još pet njegovih suigrača iz PSG-a (Dembele, Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes i Vitinha). Zatim Virgil van Dijk (Liverpool), Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid) te Barcelonin dvojac, Pedri i Lamine Yamal. 

"Mo, trebao bi otpustiti svoju PR ekipu. Opet nije dovoljno dobro", stoji u Lovrenovoj objavi.

Lovren je napisao da 'nije dovoljno dobro' i kada je Salah podijelio tablicu igrača s najviše golova i asistencija za jedan klub u Premier ligi, a tu ljestvicu predvodi upravo Salah, koji u dresu Liverpoola ima 277 golova/asistencija. Slijede ga Wayne Rooney s 276 te Ryan Giggs s 271. 

"Moraš pokriti svog beka", dodao je Lovren bocnuvši Jamie Carraghera koji je kao stručnjak Sky Sportsa izjavio kako Mo Salah 'mora pokriti svog beka' te mu pomagati u obrani. 

Ovaj put Lovren smatra kako je Salah zaslužio biti u najboljoj momčadi sezone, a slično misli i hrvatski izbornik Zlatko Dalić koji je 'peticu' dao Dembeleu, 'tricu' Salahu, a 'sjedi jedan' dobio je Pedri. Dakle, samo je osvajač nagrade Dembele, prema mišljenju Dalića bio bolji od Salaha. 

Dodajmo i kako je Dalić ovim glasovanjem prekinuo trogodišnji bojkot. Naime, posljednji put za najbolje igrače svijeta glasao je 2021. godine. Nakon katarskog Mundijala 2022., brončanog za Vatrene, zasmetalo mu je što Dominik Livaković nije bio među kandidatima za najboljeg golmana, što je Argentinac Enzo Fernandez pokupio nagradu za najboljeg mladog igrača SP-a ispred Joška Gvardiola, a i sam Dalić nije konkurirao za najboljeg izbornika.

Stao je naš izbornik na pravu stranu pravde i borio se za položaj naše reprezentacije, ali je čini se u kršćanskoj maniri odlučio u ovo blagdansko vrijeme oprostiti i ipak odraditi glasovanje. 

