Lovren se sprda s legendom Liverpoola: Komentirao rekord Salaha pa izazvao brojne reakcije

Mohamed Salah jedna je od glavnih tema na Otoku, ali i šire, a na njegovu najnoviju objavu na društvenim mrežama reagirao je i Dejan Lovren.

Dok traju rasprave i nagađanja oko toga što će se dogoditi s Egipćaninom koji se vratio i momčad i zaigrao za Liverpool nakon što je na nekoliko dana bio izbaćen iz iste, Salah se na društvenim mrežama pohvalio rekordom. Podijelio je tablicu igrača s najviše golova i asistencija za jedan klub u Premier ligi, a tu ljestvicu predvodi upravo Salah, koji u dresu Liverpoola ima 277 golova/asistencija. Slijede ga Wayne Rooney s 276 te Ryan Giggs s 271.

"Nije dovoljno dobro, Mo. Moraš pokriti svog beka", napisao je Lovren koji je još od dana kada je igrao za Liverpool ostao u sjajnim odnosima sa Salahom. Njegov komentar izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Brani bivši hrvatski reprezentativac Mohameda te u isto vrijeme 'radara' po drugoj legendi Redsa. Upravo je Jamie Carragher kao stručnjak Sky Sportsa izjavio da Mo Salah 'mora pokriti svog beka' te mu pomagati u obrani.

Not good enough Mo. You need to cover your full back. https://t.co/oaGJDog2eK — Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) December 15, 2025

Kritizirao je Carragher Salahov obrambeni doprinos ove sezone, sugerirajući da bi Liverpool mogao imati koristi od igrača koji više pomažu beku, implicirajući da Salah to ne čini dosljedno.

Carragher je Salahovo nedavno ponašanje i intervju nazvao "sramotom", a Lovren je već ranije ovih dana branio Salaha pa je na jedan komentar na internetu odgovorio: "Nemate pojma što se događa iza zatvorenih vrata, ostanite na svom teritoriju, tipkajte i podržavajte pogrešnu stranu."