Osmijeh na licu i grč u želucu: Je li se Salah ipak preračunao?

Nemam odnos s trenerom, klub me bacio pod autobus - izjava Mohameda Salaha nakon grijanja klupe koja je otvorila Pandorinu kutiju. Simbol Liverpoola je na izlaznim vratima nakon više od 200 pogodaka za klub. Priča Marije Krolo

Osmijeh na licu, ali grč u želucu - koji sada uspješno skriva, kada već nije mogao skrivati nezadovoljstvo minutažom. I to mu se obilo o glavu.

"Dali smo mu do znanja da ne putuje s nama. To je bila naša jedina komunikacija s njime. Naravno, prije subote, nas dvojica smo puno razgovarali. Ponekad duže, ponekad kraće", rekao je trener Liverpoola, Arne Slot.

A u subotu je Salah nakon remija s Leedsom dugo razgovarao s novinarima pa izjavio ukratko: Razočaran sam, klub me baca pod autobus, a toliko sam učinio za Liverpool. Pa da vidimo to konkretno:

U osam sezona koliko je proveo na Anfieldu, 420 puta istrčao je na teren - postigao točno 250 pogodaka i treći je najbolji strijelac Liverpoola u povijesti. Ima i 116 asistencija. A ovo je kolekcija trofeja... Njih ukupno devet, od čega dva naslova prvaka Engleske, a tu je i jedan ušati trofej Lige prvaka.

Ušati trofej

"Razumijemo da je ovo osobna situacija za njega. Ne mislim da mu je cilj bilo koga omalovažavati. Mislim da ima slobodu govora, da govori o tome kako se osjeća vezano za svoju situaciju. Ono što očekujemo od igrača je da želi igrati i da se ne osjeća ugodno dok je na klupi", rekao je Alisson Becker.

Podršku svom nekadašnjem suigraču jednostavnim emotikonom dao je i bivši hrvatski reprezentativac Dejan Lovren.

Egipatski napadač posljednje minute za Liverpool upisao je u remiju protiv Sunderlanda prošlog tjedna - kako sada stoje stvari nije nemoguće da se ispostavi da su to zaista i bile posljednje u crvenom dresu.

Ruku na srce, mislite li da je Salah odigrao svoju posljednju utakmicu za Liverpool?

"Nemam pojma. Ne mogu sada dati odgovor na to pitanje", rekao je Slot.

A vjerujemo da će ga dati uskoro. Pred Salahom je Afrički kup nacija s Egiptom, a onda slijedi rasplet sage na Otoku: Ostaje li jedan od najboljih napadača u Liverpoolu, ili će ipak sam odšetati svojim putem.