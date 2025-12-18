Tajanstvena rođendanska poruka Nives Celzijus natjerala pratitelje na nagađanja

Nives Celzijus (44), hrvatska pjevačica, spisateljica, model i medijska osobnost, danas slavi 44. rođendan, a tim je povodom na Instagramu objavila video koji je odmah privukao veliku pozornost njezinih pratitelja.

Zavodljiva haljina i rođendanska svjećica

Na snimci Nives pozira na balkonu u kratkoj, pripijenoj bordo haljini otvorenih ramena koja naglašava njezinu figuru. U ruci drži mali kolač sa zapaljenom svjećicom, dok je snima profesionalni fotograf, što upućuje na to da je rođendan obilježila i posebnim fotografiranjem.

Pitanje koje je zapalilo komentare

Najviše reakcija izazvao je opis objave u kojem je Nives otkrila svoju rođendansku želju. Pratitelje je upitala misle li da joj se ispunila želja za strastvenim poljupcem točno u ponoć, čime je potaknula brojne komentare i nagađanja.

Komplimenti i čestitke sa svih strana

Ispod objave ubrzo su se nanizale rođendanske čestitke, ali i komplimenti na račun njezina izgleda. Obožavatelji su isticali kako izgleda odlično te su se složili da godine za nju očito nemaju isto značenje kao za većinu.

