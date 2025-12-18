FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLAVLJENICA /

Tajanstvena rođendanska poruka Nives Celzijus natjerala pratitelje na nagađanja

Tajanstvena rođendanska poruka Nives Celzijus natjerala pratitelje na nagađanja
×
Foto: Tomislav Miletic/pixsell

Opis objave potaknuo je pratitelje da nagađaju o njezinoj ponoćnoj rođendanskoj želji

18.12.2025.
15:42
Hot.hr
Tomislav Miletic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nives Celzijus (44), hrvatska pjevačica, spisateljica, model i medijska osobnost, danas slavi 44. rođendan, a tim je povodom na Instagramu objavila video koji je odmah privukao veliku pozornost njezinih pratitelja.

Zavodljiva haljina i rođendanska svjećica

Na snimci Nives pozira na balkonu u kratkoj, pripijenoj bordo haljini otvorenih ramena koja naglašava njezinu figuru. U ruci drži mali kolač sa zapaljenom svjećicom, dok je snima profesionalni fotograf, što upućuje na to da je rođendan obilježila i posebnim fotografiranjem.

Pitanje koje je zapalilo komentare

Najviše reakcija izazvao je opis objave u kojem je Nives otkrila svoju rođendansku želju. Pratitelje je upitala misle li da joj se ispunila želja za strastvenim poljupcem točno u ponoć, čime je potaknula brojne komentare i nagađanja.

Komplimenti i čestitke sa svih strana

Ispod objave ubrzo su se nanizale rođendanske čestitke, ali i komplimenti na račun njezina izgleda. Obožavatelji su isticali kako izgleda odlično te su se složili da godine za nju očito nemaju isto značenje kao za većinu.

POGLEDAJTE VIDEO:Galerije zatvorene od opasnosti od urušavanja, voda oštetila dokumente: Što je 'trulo' u Louvreu?

Nives CelzijusRodendani
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SLAVLJENICA /
Tajanstvena rođendanska poruka Nives Celzijus natjerala pratitelje na nagađanja