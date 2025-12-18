Nakon novog spoja Maya je sve veća prijetnja Kseniji, a Josip E. ponovno ljubio Iris

Na farmama je svanulo novo jutro, a u Donjoj Voći za doručak je na meniju ljubomora. Sanja je prošlu noć provela u drugoj sobi i tako spavala bliže Robertu, što Ankici nije najbolje sjelo. Dan se nastavio novim poslovima, a damama je bilo dosta rada. I Rivi je bilo dosta što njihov farmer prati svaki Sanjin korak i neprestano joj ugađa.

„Meni se ovaj posao ne sviđa, smrdi mi ovo. Pusti njih neka rade“, nagovarala je Sanja Roberta.

Kod Tomislava u Drežnik Gradu cure su pakirale kofere jer jedna mora napustiti imanje, no i to je bilo pogodno vrijeme za još malo prodika. Zahtijevale su da im farmer kaže zašto smatra da bi bio dobar suprug.

„Ti si dobar jedino zato što te žena može motati oko malog prsta. Previše si naivan i mekan. Svaka će to iskoristiti“, zaključila je Seida.

Nina mu je zamjerila i to što ne osjeća iskrenost u njegovim riječima. „Nadam se da će shvatiti da nisam osoba za njega“, poručila je.

Nesuglasica Dore i Dejana

Nakon Valentinina odlaska, Dejan nije previše žalio, već je poveo Doru i Miljanu u košnju trave kako bi mu pokazale što sve znaju, no nije bio zadovoljan baš svime. Miljani je zamjerio da previše priča i ne trudi se dovoljno, a ona mu nije ostala dužna.

„Mogla bih čak ja ostati“, Dora je zaključila nakon ove nove rasprave.

A iako je ponekad bio grub na riječima, djevojke su ipak imale riječi hvale za svog domaćina i pohvalile ga da je radišan, sposoban i simpatičan. Na finalnu odluku Dejan ih je povezao u prikolici.

Romantični trenuci

Josip Đ. i Maya osamili su se i uživali uz čašu vina. Priznala mu je da joj se jako sviđa i želi ga upoznati još bolje. Njemu se, pak, svidjela njezina mirnoća, pozitiva, kao i činjenica da zna što želi.

„Bitan mi je bio taj razgovor, ona se skroz otvorila, kao da se znamo sto godina“, ostao je ipak tajnovit oko svog idućeg koraka.

Željko i dame uživali su u ribljem ručku, a Nada je priznala da mu se sve više otvara i mogla bi zamisliti budućnost s njim, unatoč nekim njegovim tvrdim stavovima.

„Razmišljam da bi bilo najbolje da svi troje ostanemo pa kud puklo da puklo“, neodlučan je bio Željko.

Pred ispadanje

Tijekom izleta u Ozalj, Tomislava i cure dočekala je voditeljica Anita Martinović kako bi ispitala finalne dojmove prije ispadanja. Kakva god odluka bude, zaključili su, svi će se nastaviti družiti. Riva i Sanja otišle su do grada na frizuru jer večeras ih čeka velika fešta, no Ankica nije bila s njima.

„Briga me što će ona reći, ne zanima me“, poručila je Riva.

Ksenija je bila ljubomorna

Nakon spoja s Mayom, Ksenija nije mogla sakriti nervozu i ljubomoru pa je svog farmera privela na ispitivanje, a on joj je poručio da je uživao u druženju. Iduća ne redu za spoj bila je Danka...

„Tebi sam pripremio nešto lijepo“, Josip je ipak Kseniji šapnuo prije odlaska kako bi je pokušao smiriti, no nervoza je itekako ostala.

„Kad mi je Maya rekla da osjeti kemiju s Josipove strane prema njoj... Iskreno, to me izbacilo iz takta“ priznala je Ksenija pa Mayi poručila, „Mislim da bi ti mogla biti baš ona prava za njega. Otkad si ti došla, više nisam sigurna.“

A iako je Danka pokušala lobirati za svoju prijateljicu Kseniju i opisati mu njezine brige i osjećaje, Josip joj nije dao da se miješa u njegovu odluku, nego je poručio da do nje mora doći sam.

Prepustili se poljupcima

U isto vrijeme u Bilicama, drugi farmer Josip zaazak sunca je gledao s Iris: „Što ćemo nas dvoje? Ja bih sve i odmah.“ Nije trebalo dugo da padnu novi strastveni poljupci, no Iris je pokazala da ne pada samo na slatke riječi i da ga još mora više upoznati.

Što donosi novi dan na imanjima, pokazat će 'Ljubav je na selu' u ponedjeljak u 21.25 sati na RTL-u.