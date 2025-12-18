Zahora tuži Baturinu! Martinov odvjetnik nam tvrdi: 'Nema nikakvo pravo na to, evo i zašto'

Dario Zahora, bivši nogometaš Dinama i trenutni nogometni menadžer, podnio je tužbu protiv hrvatskog reprezentativca Martina Baturine i njegovog oca Mate, izvještava tjednik Nacional.

Zahora traži odštetu od 3.7 milijuna eura

Zahora od Baturine, koji trenutno igra za talijanski prvoligaški klub Como, traži odštetu od 3,7 milijuna eura zbog prekida suradnje. Tužba je podnesena u svibnju ove godine na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.

Zahora osporava način na koji je obitelj Baturina prekinula njegovu ulogu zastupnika Martinu, ističući da se osjeća prevarenim, zbog čega traži odštetu. U tekstu se navodi kako je prema ugovoru koji je Baturina potpisao sa Zahorom, njegov zastupnik imao je ekskluzivno pravo pregovarati o svim ugovorima vezanim uz profesionalnu karijeru, a Baturina je bio obvezan isplaćivati 10 posto svojih neto primanja na temelju tih ugovora.

'Zahorina je tužba sporna'

Također, ugovor je, prema medijskim navodima, predviđao da će Zahora imati prava na prihod od korištenja igračeva imena i lika u komercijalne svrhe. Zahora u tužbi navodi da je Mate Baturina, prije ljeta 2024. godine, pregovarao s drugim agentima i klubovima u ime svog sina, iako mu to nije bilo dopušteno prema uvjetima ugovora.

Tihomir Mišić, odvjetnik Martina i njegova oca Mate Baturine, za portal Net.hr prokomentirao je tužbu Darija Zahore prema Martinu i Mati Baturini...

"Da, točni su navodi da je tvrtka koja je u vlasništvu Darija Zahore pokrenula tužbu radi naknade štete protiv Martina Baturine i njegova oca i u predmetu još uvijek nije zakazano ročište. Oni smatraju da imaju pravo na naknadu štete od strane Martina Baturine i njegova oca Mate Baturine, jer nisu bili posrednici, odnosno jer Dario Zahora nije bio posrednik u realizaciji transfera Martina Baturine iz Dinama u Como i zato traži isplatu dijela plaće. Mi smatramo da je njihova tužba sporna, jer prije realizacije transfera Martina Baturine iz Dinama u Como, Martin Baturina je raskinuo ugovor sa Zahorinom tvrtkom, a Zahora smatra da je taj ugovor neosnovano raskinut. Ja kao odvjetnik, Martin i Mate Baturina kao moji klijenti, pak, smatramo da je ugovor osnovano raskinut i da Dario Zahora nema pravo na nikakvu naknadu štete, jer nema nikakve štete. Ja sam bio u Comu sa Martinom Baturinom kao odvjetnik prilikom tog transfera, ali taj dio, u biti, nije direktno povezan s ovom tužbom", zaključio je Tihomir Mišić.

Kontaktirali smo i Darija Zahoru, ali Dario Zahora nije imao vremena za razgovor, pa nam nije dao nikakvu izjavu.

