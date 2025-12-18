FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SPORNA TUŽBA /

Zahora tuži Baturinu! Martinov odvjetnik nam tvrdi: 'Nema nikakvo pravo na to, evo i zašto'

Zahora tuži Baturinu! Martinov odvjetnik nam tvrdi: 'Nema nikakvo pravo na to, evo i zašto'
×
Foto: Privatna Arhiva

Tihomir Mišić za Net.hr komentira tužbu Darija Zahore prema njegovim klijentima Martinu i Mati Baturini i tvrdi kako je Zahorina tužba neosnovana i kako nema pravo na naknadu

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
18.12.2025.
13:25
Privatna Arhiva
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dario Zahora, bivši nogometaš Dinama i trenutni nogometni menadžer, podnio je tužbu protiv hrvatskog reprezentativca Martina Baturine i njegovog oca Mate, izvještava tjednik Nacional.

Zahora traži odštetu od 3.7 milijuna eura

Sve o Martinu Baturini čitajte na portalu Net.hr. 

Zahora od Baturine, koji trenutno igra za talijanski prvoligaški klub Como, traži odštetu od 3,7 milijuna eura zbog prekida suradnje. Tužba je podnesena u svibnju ove godine na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.

Zahora osporava način na koji je obitelj Baturina prekinula njegovu ulogu zastupnika Martinu, ističući da se osjeća prevarenim, zbog čega traži odštetu. U tekstu se navodi kako je prema ugovoru koji je Baturina potpisao sa Zahorom, njegov zastupnik imao je ekskluzivno pravo pregovarati o svim ugovorima vezanim uz profesionalnu karijeru, a Baturina je bio obvezan isplaćivati 10 posto svojih neto primanja na temelju tih ugovora. 

Zahora tuži Baturinu! Martinov odvjetnik nam tvrdi: 'Nema nikakvo pravo na to, evo i zašto'
Foto: Davor Javorovic/pixsell

'Zahorina je tužba sporna'

Također, ugovor je, prema medijskim navodima, predviđao da će Zahora imati prava na prihod od korištenja igračeva imena i lika u komercijalne svrhe. Zahora u tužbi navodi da je Mate Baturina, prije ljeta 2024. godine, pregovarao s drugim agentima i klubovima u ime svog sina, iako mu to nije bilo dopušteno prema uvjetima ugovora.

Tihomir Mišić, odvjetnik Martina i njegova oca Mate Baturine, za portal Net.hr prokomentirao je tužbu Darija Zahore prema Martinu i Mati Baturini...

"Da, točni su navodi da je tvrtka koja je u vlasništvu Darija Zahore pokrenula tužbu radi naknade štete protiv Martina Baturine i njegova oca i u predmetu još uvijek nije zakazano ročište. Oni smatraju da imaju pravo na naknadu štete od strane Martina Baturine i njegova oca Mate Baturine, jer nisu bili posrednici, odnosno jer Dario Zahora nije bio posrednik u realizaciji transfera Martina Baturine iz Dinama u Como i zato traži isplatu dijela plaće. Mi smatramo da je njihova tužba sporna, jer prije realizacije transfera Martina Baturine iz Dinama u Como, Martin Baturina je raskinuo ugovor sa Zahorinom tvrtkom, a Zahora smatra da je taj ugovor neosnovano raskinut. Ja kao odvjetnik, Martin i Mate Baturina kao moji klijenti, pak, smatramo da je ugovor osnovano raskinut i da Dario Zahora nema pravo na nikakvu naknadu štete, jer nema nikakve štete. Ja sam bio u Comu sa Martinom Baturinom kao odvjetnik prilikom tog transfera, ali taj dio, u biti, nije direktno povezan s ovom tužbom", zaključio je Tihomir Mišić. 

Kontaktirali smo i Darija Zahoru, ali Dario Zahora nije imao vremena za razgovor, pa nam nije dao nikakvu izjavu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Martin Baturina: 'Moj učinak je bolji nego što ljudi pričaju, za ostanak u Dinamu ćemo vidjeti'

Dario ZahoraMartin BaturinaTužbaNogomet
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SPORNA TUŽBA /
Zahora tuži Baturinu! Martinov odvjetnik nam tvrdi: 'Nema nikakvo pravo na to, evo i zašto'