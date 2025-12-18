FREEMAIL
ZAVRZLAME /

Martin Baturina u problemu... stari ugovor mogao bi ga skupo koštati? Evo o čemu se radi

Martin Baturina u problemu... stari ugovor mogao bi ga skupo koštati? Evo o čemu se radi
Foto: Jonathan Moscrop

Problem je izbio kad su Baturine raskinule suradnju sa Zahorom

18.12.2025.
10:29
Sportski.net
Jonathan Moscrop
Martin Baturina, nekoć najveći projekt Dinamove škole, stigao je u klub još kao 14-godišnjak iz RNK Splita. Dobio je desetku, probio se u seniorsku momčad i reprezentaciju, a ovog ljeta ostvario veliki transfer u Como.

No, uz sportski uspjeh ostali su i neriješeni poslovi iz tinejdžerskih dana. Pri dolasku u Dinamo obitelj Baturina potpisala je klupski ugovor, ali i zaseban građanski ugovor s tadašnjim Dinamovim moćnikom Zdravkom Mamićem, kasnije prebačen na menadžera Darija Zahoru. Tim se dokumentom obitelj obvezala dijeliti dio primanja s agentom, navodno 10%.

Problem je izbio kad su Baturine raskinule suradnju sa Zahorom i u transferu vrijednom 18 milijuna eura angažirale drugog agenta. Zahora tvrdi da je raskid bio jednostran i neosnovan te sada sudskim putem potražuje 3.7 milijuna eura.

Sve o Dinamu pratite na portalu Net.hr!

Dinamo bi, neovisno o svemu, trebao isplatiti 20% odštete prema ranijem dogovoru, no sud odlučuje o valjanosti privatnog ugovora koji je u središtu spora. Baturina u Comu navodno zarađuje oko 1.5 milijuna eura po sezoni.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska pred opasnom zamkom: Baturina otkrio ključ pobjede!

DinamoMartin BaturinaComoDario Zahora
