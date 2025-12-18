Dječak (10) otišao plivati s prijateljima pa završio u raljama krokodila

Desetogodišnji Affan i njegovi prijatelji išli su se kupati u rijeku Inggoi u Sjevernom Sjevernom Malukuu u Indoneziji kada je nesretnog dječaka zgrabio krokodil u utorak popodne. Zagrizao mu je torzo i odvukao ga u dubinu. Njegova dva prijatelja panično su izašla iz rijeke i potrčala natrag u selo kako bi potražili pomoć - ali bilo je prekasno, piše The Sun.

Affan je tragično preminuo nakon brutalnog napada. Na društvenim mrežama pojavila se snimka brutalnog napada, ali odlučili smo je ne objaviti. Vidi se levijatanski krokodil kako nosi dječaka u čeljusti pred užasnutim mještanima. Zvijer zatim uranja kako bi utopio dijete. Hendra Gunawan, šef policije Južne Halmahere, rekao je da je to područje poznato kao žarište krokodila.

"Krokodili se tamo još uvijek često pojavljuju. Mještani kažu da su to močvarni krokodili", rekao je. Zajednički tim za potragu, sastavljen od policije, vojnika i volontera spasilaca, krenuo je u pretraživanje vode, vodeći računa o dodatnom oprezu zbog straha od još strašnijih napada krokodila.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pronađeno tijelo

Potraga je nastavljena do ranog jutra u četvrtak, 18. prosinca, kada se krokodil ponovno pojavio u blizini mola usred sela. Stanovnici su se okupili kako bi gledali kako spasioci tjeraju gmazove s ​​područja, ostavljajući Affanovo tijelo samo nekoliko metara dalje. Njegovo tijelo je prebačeno na brod i kasnije vraćeno obitelji.

Indonezijski arhipelag dom je 14 vrsta krokodila, s velikom populacijom izuzetno velikih i nasilnih estuarijskih krokodila koji uspijevaju u klimi regije. Čuvari prirode vjeruju da su krokodili potisnuti dalje u unutrašnjost, bliže selima, zbog prekomjernog izlova koji smanjuje prirodne zalihe hrane krokodila. Također vjeruju da bi gubitak staništa zbog prenamjene obalnih područja u farme mogao doprinijeti problemu. Nekontrolirano rudarenje kositra dovelo je do toga da seljani zadiraju u prirodna staništa krokodila, gurajući stvorenja bliže domovima ljudi.

S obzirom na to da lokalno stanovništvo u zemljama u razvoju još uvijek koristi rijeke za kupanje i primitivni ribolov, smrtonosna kombinacija čimbenika dovela je do porasta broja strašnih napada krokodila.

POGLEDAJTE VIDEO: Od zapaljenih sinagogi i prijetnji do terorističkog napada: 'Ovaj ubojiti napad se mogao predvidjeti'