Diže utege i ne planira stati: Evo kako simpatična Dragica (64) izgleda nakon 'Života na vagi'

Nakon sudjelovanja u RTL-ovoj emisiji Život na vagi, najteži period za kandidate često slijedi kada moraju sami nastaviti s novim životnim navikama. Među uspješnim kandidatima je i Dragica Ceković (64), koju su gledatelji upoznali u šestoj sezoni kao najstariju kandidatkinju u ekipi.

Dragica je u šou ušla s 123 kilograma, a već pri završetku emisije vaga je pokazivala 116 kilograma. No, njezina transformacija nije stala.

Nastavila je usvajati zdrave navike, redovito odlaziti u teretanu i prilagoditi prehranu. Nedavno je na Instagramu objavila video u kojem diže utege i pokazuje koliko je snažna zahvaljujući svom trudu i disciplini.

Izgubila 43 kilograma

Inače, prije dvije godine, u razgovoru za RTL Direkt, Dragica je otkrila da je ukupno izgubila 43 kilograma i opisala svoj svakodnevni život.

"Prije sam kuhala tako da je žlica morala stajati uspravno u zapršci. Danas ukućanima kuham isto kao i prije, ali sebi pripremam drugačija jela. Nema kruha, tjestenine je znatno manje. Nakon vježbanja sam potpuno druga osoba", priznala je.

Promijenila život iz korijena

Prehrana joj se potpuno promijenila, a maslinovo ulje, koje prije nije voljela, danas je jedan od glavnih sastojaka njenih jela. "Nekad sam jela odojka, grah, slatkiše, kolače, kobasice... Danas sam to zaboravila. Dala sam si izazov mogu li bez toga nekoliko mjeseci – i uspjela sam", rekla je.

Dragica je inspiracija svima koji žele promijeniti životni stil, pokazujući da uz disciplinu i upornost rezultati dolaze.

