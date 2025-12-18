Slavna glumica bez trunke šminke: Julia Roberts pokazala kako lice prirodno stari

Jedna od najpoznatijih i najomiljenijih holivudskih glumica, Julia Roberts, ponovno je iskoristila svoju ogromnu popularnost u plemenite svrhe. U svojoj najnovijoj objavi na društvenoj mreži Instagram, 58-godišnja zvijezda pokazala je svoje prirodno lice bez imalo šminke, a istovremeno je poslala snažnu poruku podrške humanitarnom projektu svog bliskog prijatelja, fotografa Alexija Lubomirskog.

Prirodan izgled kao snažna poruka

Na fotografiji, koja odiše jednostavnošću i toplinom, Julia Roberts pozira u opuštenom, čini se kućnom izdanju. Odjevena u udoban sivi džemper, s blagim osmijehom i bez trunke šminke, glumica gleda izravno u kameru, pokazujući lice koje je desetljećima jedno od najprepoznatljivijih u svijetu filma. U rukama čvrsto drži knjigu "Natura Sacra", novo djelo poznatog fotografa Alexija Lubomirskog, koja se može prevesti kao "Sveta priroda". U kratkom, ali jasnom opisu objave, Roberts je otkrila pozadinu fotografije.

Napisala je da sav prihod od prodaje knjige čiji je autor njezin prijatelj, ide u dobrotvorne svrhe. Odluka da se pojavi u potpuno prirodnom izdanju kako bi promovirala humanitarni cilj, a ne novi film ili modni brend, snažan je potez koji naglašava njezinu autentičnost i predanost filantropiji. Na taj način, iskoristila je svoju platformu s 13,4 milijuna pratitelja kako bi skrenula pozornost na one kojima je pomoć najpotrebnija.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Aktivna godina za holivudsku ikonu

Ova humanitarna gesta dolazi na kraju izuzetno aktivne profesionalne godine za "američku miljenicu". Roberts je nedavno bila u središtu pozornosti zbog promocije svog najnovijeg psihološkog trilera "After the Hunt", u kojem glumi uz Andrewa Garfielda. U filmu tumači ulogu sveučilišne profesorice čiji se život raspada nakon što se otkrije mračna tajna iz njezine prošlosti. Film je svoju svjetsku premijeru imao na prestižnom Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji, a iako je naišao na podijeljene kritike i razočaravajuće rezultate na kino blagajnama, izvedba slavne glumice dobila je brojne pohvale.

Uz to, Roberts i dalje ubire plodove uspjeha apokaliptičnog trilera "Leave the World Behind" iz 2023. godine, koji je postao šesti najgledaniji Netflixov film svih vremena. Glumica je već započela s radom na novim projektima, uključujući triler "Panic Carefully", gdje ponovno surađuje s redateljem Samom Esmailom.

Njezina podrška humanitarnim ciljevima, prikazana kroz jednostavnu i iskrenu objavu, služi kao inspiracija milijunima i potvrđuje njezin status ne samo kao glumačke ikone, već i kao osobe velikog srca koja svoj glas koristi za pozitivne promjene u svijetu.