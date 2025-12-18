Slavna glumica bez trunke šminke: Julia Roberts pokazala kako lice prirodno stari
Jedna od najpoznatijih i najomiljenijih holivudskih glumica, Julia Roberts, ponovno je iskoristila svoju ogromnu popularnost u plemenite svrhe. U svojoj najnovijoj objavi na društvenoj mreži Instagram, 58-godišnja zvijezda pokazala je svoje prirodno lice bez imalo šminke, a istovremeno je poslala snažnu poruku podrške humanitarnom projektu svog bliskog prijatelja, fotografa Alexija Lubomirskog.
Prirodan izgled kao snažna poruka
Na fotografiji, koja odiše jednostavnošću i toplinom, Julia Roberts pozira u opuštenom, čini se kućnom izdanju. Odjevena u udoban sivi džemper, s blagim osmijehom i bez trunke šminke, glumica gleda izravno u kameru, pokazujući lice koje je desetljećima jedno od najprepoznatljivijih u svijetu filma. U rukama čvrsto drži knjigu "Natura Sacra", novo djelo poznatog fotografa Alexija Lubomirskog, koja se može prevesti kao "Sveta priroda". U kratkom, ali jasnom opisu objave, Roberts je otkrila pozadinu fotografije.
Napisala je da sav prihod od prodaje knjige čiji je autor njezin prijatelj, ide u dobrotvorne svrhe. Odluka da se pojavi u potpuno prirodnom izdanju kako bi promovirala humanitarni cilj, a ne novi film ili modni brend, snažan je potez koji naglašava njezinu autentičnost i predanost filantropiji. Na taj način, iskoristila je svoju platformu s 13,4 milijuna pratitelja kako bi skrenula pozornost na one kojima je pomoć najpotrebnija.
Aktivna godina za holivudsku ikonu
Ova humanitarna gesta dolazi na kraju izuzetno aktivne profesionalne godine za "američku miljenicu". Roberts je nedavno bila u središtu pozornosti zbog promocije svog najnovijeg psihološkog trilera "After the Hunt", u kojem glumi uz Andrewa Garfielda. U filmu tumači ulogu sveučilišne profesorice čiji se život raspada nakon što se otkrije mračna tajna iz njezine prošlosti. Film je svoju svjetsku premijeru imao na prestižnom Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji, a iako je naišao na podijeljene kritike i razočaravajuće rezultate na kino blagajnama, izvedba slavne glumice dobila je brojne pohvale.
Uz to, Roberts i dalje ubire plodove uspjeha apokaliptičnog trilera "Leave the World Behind" iz 2023. godine, koji je postao šesti najgledaniji Netflixov film svih vremena. Glumica je već započela s radom na novim projektima, uključujući triler "Panic Carefully", gdje ponovno surađuje s redateljem Samom Esmailom.
Njezina podrška humanitarnim ciljevima, prikazana kroz jednostavnu i iskrenu objavu, služi kao inspiracija milijunima i potvrđuje njezin status ne samo kao glumačke ikone, već i kao osobe velikog srca koja svoj glas koristi za pozitivne promjene u svijetu.
