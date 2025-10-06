Julia Roberts bez dlake na jeziku: 'Hollywood je i dalje muški svijet, ali ja se ne bojim'

Julia Roberts (57) otvoreno je progovorila o položaju žena u filmskoj industriji, istaknuvši da Hollywood i dalje funkcionira kao izrazito muški svijet. U intervjuu za The Sunday Times otkrila je kako se tijekom 35 godina karijere naučila izboriti za svoje mjesto bez straha i kompromisa.

"Često sam jedina žena za stolom"

"Često se nađem u prostoriji punoj muškaraca, ponekad s još jednom ženom, ako i to. Ali ne bojim se, u takvim okruženjima jednostavno sam bez straha", rekla je slavna glumica, poznata po svom zaraznom osmijehu i snažnim ženskim likovima.

Foto: Profimedia

Nova uloga donijela emocionalni izazov

Julia trenutačno promovira film After The Hunt, u kojem glumi Almu, mentoricu doktorandice, Ayo Edebiri (30), koja optužuje profesora kojeg glumi Andrew Garfield (42) za seksualno uznemiravanje. Film istražuje moć, moral i granice, a Julia priznaje da joj je bilo teško potisnuti vlastitu empatiju. "Alma je hladna i distancirana, potpuno suprotna meni. To me iscrpilo više nego što sam očekivala", rekla je dobitnica Oscara.

Zvjezdana postava i humor na setu

Uz Roberts glumi i Chloe Sevigny (50), koju je, kako priznaje, u početku pomalo zastrašivala. "Bila sam uzbuđena i nervozna prije nego što sam je upoznala. Čak je i moja kći Hazel rekla: ‘Ja idem kroz garažu!’", našalila se Julia.

Foto:

Nezaustavljiva i s 57 godina

Unatoč desetljećima karijere, Julia Roberts ne pokazuje znakove usporavanja. "Još uvijek osjećam istu strast prema filmu i borbi za pravednost. Ne bojim se izazova i nikad nisam", poručila je glumica.

