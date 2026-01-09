Požar probudio Pulu! Kuća planula kod Marine Veruda

Pulska policija je jutros oko 4.30 sati zaprimila dojavu kako je na otvorenoj površini kod Marine Veruda došlo do požara kuće, javljaju iz PU istarske.

Pulski vatrogasci gase požar nakon čega će policijski službenici u suradnji sa inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obaviti očevid kako bi utvrdile okolnosti izbijanja požara.

