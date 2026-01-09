FREEMAIL
GORJELA U ZORU /

Požar probudio Pulu! Kuća planula kod Marine Veruda

Požar probudio Pulu! Kuća planula kod Marine Veruda
Foto: Pu Istarska

Čeka se očevid kako bi se utvrdile kolnosti izbijanja požara

9.1.2026.
16:01
danas.hr
Pu Istarska
Pulska policija je jutros oko 4.30 sati zaprimila dojavu kako je na otvorenoj površini kod Marine Veruda došlo do požara kuće, javljaju iz PU istarske.

Pulski vatrogasci gase požar nakon čega će policijski službenici u suradnji sa inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obaviti očevid kako bi utvrdile okolnosti izbijanja požara.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon požara i gubitka doma, samohrana majka iz Maruševca dobila obnovljeni automobil

PožarNapustena KucaIstra
