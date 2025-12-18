Rudeš više neće zvati djecu 'pionirima', evo za koji su se naziv odlučili
Rudeš, čiji je predsjednik Josip Šimunić, svoju je odluku objavio na društvenim mrežama
Rudeš, bivši prvoligaš i trenutno vodeća momčad 1. Hrvatske NL, objavio je da više neće koristiti izraz "pioniri" za svoje mlađe kategorije. Pionirima se nazivaju nogometaši od 14 i 15 godina, a mlađim pionirima nogometaši od 12 i 13 godina, a taj izraz koristi i Hrvatski nogometni savez.
Rudeš, klub čiji je predsjednik legendarni nogometaš Josip Šimunić, se odlučio na taj potez jer smarta da taj izraz "više ne odražava suvremene razvojne, europske i akademske standarde rada u mlađim uzrastima".
Rudeš je svoju odluku obrazložio u priopćenju kojega prenosimo u cijelosti.
"Poštovani roditelji, članovi i sportska zajednico NK Rudeš,
ovim putem želimo vas obavijestiti da NK Rudeš službeno započinje i provodi proces odmicanja od dosadašnjeg nazivlja „pioniri“ za uzraste U12 do U15.
Iako je taj naziv duboko ukorijenjen u hrvatskoj nogometnoj tradiciji, on više ne odražava suvremene razvojne, europske i akademske standarde rada u mlađim uzrastima.
U skladu s modernim smjernicama UEFA-e, DFB-a, FIGC-a i drugih europskih nogometnih saveza, kao i s praksom vodećih europskih nogometnih akademija, NK Rudeš prelazi na stručno, razvojno i jasno kategorizirano nazivlje uzrasta, umjesto tradicionalnog i zastarjelog sustava imenovanja
Zašto odustajemo od naziva „pioniri“?
• naziv je povijesno i kulturno zastario te ne prati suvremenu nogometnu terminologiju
• u europskom nogometnom obrazovanju taj se termin više ne koristi
• ne prati jasno razvojne faze djeteta sukladno UEFA standardima
• ne definira precizno fazu učenja, treninga, natjecanja i napretka
• ne komunicira dovoljno profesionalno prema roditeljima, klubu i javnosti.
Zbog toga klub napušta opći i široki naziv „pioniri“, kako bi otvorio prostor preciznijem, suvremenijem i razvojno smislenijem nazivlju.
Novo službeno nazivlje kategorija unutar kluba
Sukladno navedenim smjernicama i strateškoj odluci kluba, NK Rudeš uvodi sljedeće nazivlje:
• U12 i U13: mlađa skupina
• U14 i U15: starija skupina
Ovi nazivi jasno odražavaju:
• razvojnu fazu igrača
• pripadnost akademskom sustavu kluba
• europski standard terminologije
• kontinuitet i hijerarhiju unutar Škole nogometa NK Rudeš
Novo nazivlje primjenjuje se od 01.01.2026.
Zaključak
Naziv „pioniri“ bio je dugi niz godina dio nogometne tradicije, no suvremeni nogomet zahtijeva jasnoću, preciznost i razvojnu dosljednost. Ovom promjenom NK Rudeš dodatno potvrđuje svoju usmjerenost prema modernom, akademskom i europskom modelu rada s mladim igračima.
NK Rudeš ostaje čvrsto posvećen:
• modernom i odgovornom razvoju djece
• međunarodnim standardima i trendovima
• stvaranju okruženja u kojem svaki mladi igrač ima jasnu razvojnu putanju
S poštovanjem,
NK Rudeš - Akademija"
