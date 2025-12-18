FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TOTALNO DRUKČIJI OD DRUGIH /

Rudeš više neće zvati djecu 'pionirima', evo za koji su se naziv odlučili

Rudeš više neće zvati djecu 'pionirima', evo za koji su se naziv odlučili
×
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Rudeš, čiji je predsjednik Josip Šimunić, svoju je odluku objavio na društvenim mrežama

18.12.2025.
13:26
M.G.
Goran Stanzl/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Rudeš, bivši prvoligaš i trenutno vodeća momčad 1. Hrvatske NL, objavio je da više neće koristiti izraz "pioniri" za svoje mlađe kategorije. Pionirima se nazivaju nogometaši od 14 i 15 godina, a mlađim pionirima nogometaši od 12 i 13 godina, a taj izraz koristi i Hrvatski nogometni savez.

Rudeš, klub čiji je predsjednik legendarni nogometaš Josip Šimunić, se odlučio na taj potez jer smarta da taj izraz "više ne odražava suvremene razvojne, europske i akademske standarde rada u mlađim uzrastima".

Rudeš je svoju odluku obrazložio u priopćenju kojega prenosimo u cijelosti.

"Poštovani roditelji, članovi i sportska zajednico NK Rudeš,

ovim putem želimo vas obavijestiti da NK Rudeš službeno započinje i provodi proces odmicanja od dosadašnjeg nazivlja „pioniri“ za uzraste U12 do U15.

Iako je taj naziv duboko ukorijenjen u hrvatskoj nogometnoj tradiciji, on više ne odražava suvremene razvojne, europske i akademske standarde rada u mlađim uzrastima.

U skladu s modernim smjernicama UEFA-e, DFB-a, FIGC-a i drugih europskih nogometnih saveza, kao i s praksom vodećih europskih nogometnih akademija, NK Rudeš prelazi na stručno, razvojno i jasno kategorizirano nazivlje uzrasta, umjesto tradicionalnog i zastarjelog sustava imenovanja

Zašto odustajemo od naziva „pioniri“?

• naziv je povijesno i kulturno zastario te ne prati suvremenu nogometnu terminologiju

• u europskom nogometnom obrazovanju taj se termin više ne koristi

• ne prati jasno razvojne faze djeteta sukladno UEFA standardima

• ne definira precizno fazu učenja, treninga, natjecanja i napretka

• ne komunicira dovoljno profesionalno prema roditeljima, klubu i javnosti.

Zbog toga klub napušta opći i široki naziv „pioniri“, kako bi otvorio prostor preciznijem, suvremenijem i razvojno smislenijem nazivlju.

Novo službeno nazivlje kategorija unutar kluba

Sukladno navedenim smjernicama i strateškoj odluci kluba, NK Rudeš uvodi sljedeće nazivlje:

• U12 i U13: mlađa skupina

• U14 i U15: starija skupina

Ovi nazivi jasno odražavaju:

• razvojnu fazu igrača

• pripadnost akademskom sustavu kluba

• europski standard terminologije

• kontinuitet i hijerarhiju unutar Škole nogometa NK Rudeš

Novo nazivlje primjenjuje se od 01.01.2026.

Zaključak

Naziv „pioniri“ bio je dugi niz godina dio nogometne tradicije, no suvremeni nogomet zahtijeva jasnoću, preciznost i razvojnu dosljednost. Ovom promjenom NK Rudeš dodatno potvrđuje svoju usmjerenost prema modernom, akademskom i europskom modelu rada s mladim igračima.

NK Rudeš ostaje čvrsto posvećen:

• modernom i odgovornom razvoju djece

• međunarodnim standardima i trendovima

• stvaranju okruženja u kojem svaki mladi igrač ima jasnu razvojnu putanju

S poštovanjem,

NK Rudeš - Akademija"

POGLEDAJTE VIDEO: Ludi plavi fan shop: Evo kako su igrači Dinama razveselili okupljene u modernoj igraonici

RudešPioniriHrvatski Nogometni SavezJosip šimunić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TOTALNO DRUKČIJI OD DRUGIH /
Rudeš više neće zvati djecu 'pionirima', evo za koji su se naziv odlučili