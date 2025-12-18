Oglasila se banka koja je dobila 1,5 milijuna eura kazne: Ovo je njihov odgovor

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) izrekla je u četvrtak upravnu novčanu kaznu banci u Hrvatskoj u iznosu od 1,5 milijuna eura zbog kršenja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Erste banka za RTL Danas potvrdila je da se radi o njihovoj banci i poslala odgovor koji u cijelosti prenosimo:

"Banka navedeno aplikativno rješenje koristi isključivo u svrhu zaštite svojih klijenata i minimiziranja potencijalnih prijevarnih aktivnosti koje posljedično mogu nastati na njihovu štetu. Važno je dodatno naglasiti da banka primjenom navedenog rješenja postupa u skladu sa svim pozitivnim propisima koji reguliraju područje sigurnosne zaštite svojih klijenata, uključujući i segment zaštite osobnih podataka.

Prednosti korištenja takvog rješenja očituju se, primjerice, u mogućnosti detekcije potencijalne kompromitacije uređaja klijenata, detekcije u vezi s potencijalnim preuzimanjem računa klijenata, kao i potencijalnog preuzimanja uređaja klijenata od strane trećih, neovlaštenih osoba. Samo u posljednjih 12 mjeseci upotrebom navedenog rješenja spriječeno je ukupno oko 1100 pokušaja prijevarnih radnji na štetu klijenata u potencijalnom iznosu od 2 milijuna eura.

'Evidentno je prisutan izostanak koordinacije'

Imajući u vidu navedeno, Erste banka smatra da je izrečena kazna, kao i neprepoznavanje koristi koje nastaju primjenom ovakvih mjera zaštite klijenata, uključujući i moguću štetu koja potencijalno može nastati ukidanjem njihove primjene, u bitnom raskoraku s ciljevima koje pred financijske institucije stavljaju pozitivni propisi u području sigurnosne zaštite klijenata. Nažalost, evidentno je prisutan i izostanak koordinacije te primjene efikasne i jednoznačne regulacije u ovom području, koja bi bila prepoznata i usvojena od strane svih uključenih regulatornih tijela.

Također, vrlo je bitno istaknuti da se navedeno rješenje koristi u svim zemljama u kojima posluje Erste grupa te u niti jednoj od njih nije dovedeno u pitanje s bilo kojeg regulatornog aspekta. Shodno navedenom, Erste banka će iskoristiti sva dostupna pravna sredstva kako bi zaštitila svoje interese te dokazala da je postupala u skladu s važećim pozitivnim propisima, savjesno, odgovorno i u dobroj vjeri, s isključivim ciljem zaštite svojih klijenata", navodi Erste banka u priopćenju.

Podsjetimo, AZOP je istaknuo da je utvrđeno da banka obrađuje osobne podatke 433 922 ispitanika (korisnika) putem programskog rješenja implementiranog unutar aplikacije mobilnog bankarstva bez pravne osnove iz članka 6. stavka 1. u vezi s člankom 5. stavkom 1. točkom a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Konkretno, banka je implementirala program unutar aplikacije mobilnog bankarstva za Android i Huawei operativne sustave, koji skenira sadržaj mobilnog uređaja te prenosi i pohranjuje, između ostaloga, i popis svih instaliranih aplikacija i programa u centraliziranu bazu podataka banke, što predstavlja izraziti, prekomjeran i neopravdan upliv u privatnost.

POGLEDAJTE VIDEO: Od sutra javni poziv za najam stanova! Ministar Bačić otkrio sve detalje