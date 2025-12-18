Predstavljena knjiga o utakmici na kojoj je počeo kult reprezentacije: Vatreni slijede taj put

U zagrebačkom hotelu Westin predstavljena je knjiga Hrvatska - SAD (ili nikad) Andreja Maksimovića koja govori o prvoj, povijesnoj utakmici hrvatske nogometne reprezentacije, odigrane 17. listopada 1990. godine u Zagrebu.

Knjigu su predstavili autor Andrej Maksimović, počasni predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Mladen Vedriš, tada predsjednik Nogometnog saveza Hrvatske i predsjednik Izvršnog vijeća Skupštine Grada Zagreba, urednik knjige Karlo Ledinski i časnik za ulaznice HNS-a Nikša Martinac, tada produžena ruka svoga oca Ante Martinca koji je dao veliki doprinos odigravanju te povijesne utakmice na maksimirskom travnjaku.

"Ideja za knjigu potekla je od filma koji sam o istoj utakmici radio prije pet godina. Ti dečki, tih 14 heroja koji su igrali, ali i svi ostali koji su sudjelovali u organizaciji utakmice, zaslužili su ovakvu knjigu, da za sva vremena ostane zapisan njihov doprinos stvaranju nove reprezentacije, ali što je još važnije, nove države. Jer, odigravanje utakmice Hrvatska - SAD označila je na neki način kraj Jugoslavije kao države. U ovoj knjizi pokušao sam tu utakmicu ispričati ne samo kroz sportski, već i kroz društveno politički kontekst. Ova knjiga pokazuje da je nogomet bio korak ispred svih društvenih i političkih događaja u umirućoj Jugoslaviji. A objašnjava i koliko je hrabro bilo uopće doći na ideju organizirati takvu utakmicu", rekao je Andrej Maksimović.

Svečanost predstavljanja svojim je dolaskom uveličao i predsjednik HNS-a Marijan Kustić, pridruživši se izravnim protagonistima tog značajnog događaja koji je obilato premašio nogometne i sportske okvire, Ivanu Cvjetkoviću, Vladi Kasalu i Gregoru Židanu, ali i Josip Čačković, tadašnji fizioterapeut.

"Drago mi je da mogu prisustvovati predstavljanju knjige koja govori o tako značajnom događaju i ljudima koji su pisali povijest hrvatskog nogometa i sporta, ali i ljudima koji su dali značajan doprinos u kontekstu opće društvene situacije u tom turbulentnom razdoblju stvaranja hrvatske države. Naravno da ste svi vi odavno ušli u povijest onoga trenutka kad ste odigrali tu utakmicu, ali još je značajnije njegovati tradiciju i iz godine u godinu obilježavati taj uistinu važan datum u našoj povijesti. Na svima nama iz Hrvatskog nogometnog saveza je da nastavimo baštiniti tradiciju i slijediti put koji ste vi utrli prije trideset i pet godina. Uostalom, naši Vatreni to i čine postižući u kontinuitetu izvanserijske rezultate, a, što je još važnije, njegujući kult reprezentacije na obiteljskim vrijednostima", rekao je Marijan Kustić.

"Za povijesne i sportske udžbenike, utakmica Hrvatska - SAD imala je golemu važnost. Pokazala je da su Amerikanci spremni priznati Hrvatsku kao samostalnu državu. Čitav svijet, ne samo sportski nego i politički, vidio je da SAD igra s Hrvatskom, što je bilo snažno ohrabrenje za novu strategiju Hrvatske u mirnom međunarodnom afirmiranju. Kasnije, strateško partnerstvo sa SAD-om pokazalo se od posebne važnosti u dramatičnim trenucima oslobađanja Hrvatske. Utakmica je tako postala prva točka na međunarodnom putu hrvatske samostalnosti", rekao je Mladen Vedriš.

"Puno je ljudi obilježilo tu utakmicu, a čovjek koji je odigrao najvažnije nevidljive poteze bio je moj Metkovac Ante Pavlović. Gospodin Pavlović odradio je posao koji je bio najriskantniji. Ante je bio u Beogradu u vrijeme raspada Jugoslavije pa mu je stoga još teže bilo pomagati oko utakmice. Poznata je ta priča da je iz SAD-a došao telegram s dozvolom da se utakmica odigra, i to u trenutku kada je on bio sam u uredu. On je tad brže-bolje potpisao dozvolu i poslao je u Fifu da nitko ne zna. I tek kad se saznalo da se igra utakmica, Jugoslavenski savez krenuo je rovariti protiv utakmice, da se to ne može, da su oni trebali dati dozvolu. I onda je Fifa javila da su oni dali dozvolu pa je nastala pomutnja. A ustvari je tu dozvolu potpisao Pavlović", istaknuo je Nikša Martinac.

Ivan Cvjetković postigao je drugi gol Hrvatske na toj utakmici, i danas ga se jako dobro sjeća.

"Kako ne bih, to mi je jedan od najemotivnijih trenutaka karijere. Mlinka je bio u jednoj akciji gdje ga je nagazio jedan američki igrač i ostao je bez kopačke, ima čak i u kadru kad talijanski sudac onako gospodski donosi kopačku da ju on zaveže. Ušao je u teren i otvarala se nekakva polukontra gdje je on odjedanput ušao u situaciju da mi da čistu loptu kako on to zna, a jako puno sam golova zabio na njegove asistencije. Uglavnom, dao mi je fenomenalnu loptu u dubinu gdje sam ja samo ušao između dva igrača i lijevom potkopao za 2:0. Zahvaljujem Bogu što sam odabran da budem u momčadi Hrvatske protiv SAD-a. O tome sam uvijek sanjao, da Hrvatska ima svoju državu i da ja igram za nju. Da me Belgijci nisu pustili, otišao bih igrati za Hrvatsku pod bilo koju cijenu i posljedice. Srećom, moj trener shvatio je koliko mi ta utakmica znači, pa me pustio", prisjetio se Cvjetković.

"Svaki put kad se sjetim te utakmice, od ponosa i emocija idu mi suze na oči. Nakon rođenja djeteta, to mi je najsretniji trenutak u životu. Kad sam dobio poziv, znao sam da ću biti dio toga, pod cijenu bilo kakvih posljedica. Jednostavno, morao sam biti tamo, iako je trener Arie Haan bio protiv i rekao je da će me kazniti ako odem. Za vikend smo izgubili od Borussije (M), u ponedjeljak sam otišao u Hrvatsku, a u četvrtak se vratio. Zato me moj klub Nürnberg kaznio s 25 tisuća maraka. Ali, platio bih i 200 tisuća maraka! Nitko me nikad neće moći maknuti s fotografije iz te večeri 17. listopada 1990. godine, presretan sam što sam to doživio", rekao je Vlado Kasalo.

"⁠Bilo mi je jako drago što sam kao Slovenac izabran da predstavljam Hrvatsku u toj utakmici. Te scene razdraganih navijača, hrvatske zastave po ulicama dok smo putovali prema stadionu neću nikada zaboraviti. Atmosfera na stadionu je također bila fantastična, nevjerojatna. A iskreno, pravi značaj, odnosno neizmjernu važnost te utakmice shvatio sam tek kad je počeo rat, odnosno kada su Hrvatske i Slovenija postale nezavisne", istaknuo je Gregor Židan.

Uz prvog čovjeka Marijana Kustića, krovnu organizaciju hrvatskog nogometa predstavljali su član Izvršnog odbora Drago Lucić, viši predsjednikov savjetnik Zorislav Srebrić i voditelj odjela marketinga Ante Cicvarić, a na predstavljanju knjige Hrvatska - SAD (ili nikad) bili su i predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša, bivši hrvatski reprezentativac Ardian Kozniku, izvršni dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza Perica Bukić, kao i Dragan Primorac, Branimir Kos, Vjekoslav Šafranić, Fran Olujić, Morana Paliković Gruden...

