HNL na rubu regularnosti! Promijenjen termin nove utakmice: 'Želimo izbjeći otkazivanje'

Vremenske (ne)prilike rade ozbiljne probleme profesionalnom nogometu na hrvatskim travnjacima. U posljednje vrijeme najteži suparnik je magla koja je unijela i dozu straha.

Varaždin i Istra 1961 trebali su igrati u petak od 18 sati utakmicu 18. kola HNL-a, no intervencijom obaju klubova, uz odobrenje HNS-a, došlo je do promjene termina te će se tako meč u Varaždinu igrati od 16 sati.

"U dogovoru između klubova i uz odobrenje HNS-a, zbog trenutačnih vremenskih uvjeta, utakmica 18. kola SuperSport HNL-a između NK Varaždina i NK Istre 1961 igrat će se u petak s početkom u 16:00 sati, umjesto u prvotnom terminu u 18:00 sati. Cilj promjene termina je osigurati optimalne uvjete za odigravanje utakmice te izbjeći moguće prekide ili otkazivanje susreta", napisao je Varaždin na Facebook profile kluba.

Imao je Varaždin velikih problema s gustom maglom u 16. kolu doma protiv Lokomotive. Nakon 0:2 uspio je pobijediti 4:2, ali utakmica se većim dijelom praktički nije vidjela. Organizatori nisu htjeli prekinuti i otkazati susret već su problem riješili tako što su umjesto bijele, stavili narančastu loptu (koja niti nije potpuno narančasta), a igrači i suci (i gledatelji) su morali odraditi utakmicu napamet. Više o tome OVDJE.

Jučer je, pak, prekinuta utakmica Istre 1961 i Rijeke pri rezultatu 1:1 u prvom poluvremenu, a nastavit će se početkom nove polusezone.

Spomenimo i kako su Varaždin i Istra 'susjedi' na tablici te imaju jednak broj bodova na četvrtom odnosno petom mjestu.