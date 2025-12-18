Objavljena kazna za Martinu Dalić: Hanfa objavila rješenje

Nakon gotovo mjesec dana duge istrage o burzovnom prekršaju predsjednice Uprave Martine Dalić, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) objavila je pripadajuće rješenje prema kojem se Martini Dalić izdaje javno upozorenje.

Pritom se ističe da je tijekom postupaka nadzora utvrđeno da, iako je došlo do trgovanja dionicama u razdoblju zabrane trgovanja, Dalić pritom nije raspolagala informacijama koje bi se u smislu članka 7. Uredbe o zlouporabi tržišta smatrale povlaštenim informacijama, a čije bi postojanje moglo značajno utjecati na kretanje cijene dionice tih društava.

Podsjetimo, Dalić se pod nadzorom HANFA-e našla se zbog kupnje dionica Podravke u ukupnoj vrijednosti od 54 432 eura 16. listopada ove godine - dva tjedna prije objavljivanja redovitog financijskog izvještaja Podravke što je otvorilo sumnju na zlouporabu povlaštenih informacija u burzovnom trgovanju.

Dalić je u očitovanju Hanfi, između ostalog, navela da je kupnju 350 dionica Izdavatelja izvršila u razdoblju zabrane trgovanja nenamjernom greškom te da su odgovarajuće službe Podravke pravovremeno obavijestile sve upućene o nastupanju razdoblja zabrane trgovanja.

HANFA je zauzela stajalište da nije bilo zlouporabe i donijela rješenje o javnom upozorenju.