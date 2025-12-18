Završnica prve sezone PFL Africa održava se ovog vikenda: Nevjerovatne cifre su u pitanju

Ovog vikenda Cotonou, najveći grad Benina, bit će domaćin završnice prvog izdanja PFL Africa turnira. U dvorani Sofitel Dome održat će se finalna priredba kojom Professional Fighters League zaključuje svoju inauguralnu afričku sezonu i prvi put dodjeljuje naslove u četiri težinske kategorije.

Nakon tri turnirska događaja održana u različitim dijelovima kontinenta, osam finalista borit će se za pojaseve i novčnu nagradu od 100.000 američkih dolara, jednu od najvećih pojedinačnih isplata u afričkom MMA-u.

Završnica se održava u Beninu, zemlji koja posljednjih godina bilježi rast interesa za mješovite borilačke sportove. PFL Africa projekt vodi Francis Ngannou, predsjednik promocije i bivši UFC prvak, s ciljem stvaranja jasne razvojne platforme za afričke borce. Dok UFC još nema službeni događaj na afričkom tlu, PFL je ovom ligom napravio konkretan iskorak prema kontinentalnoj sceni.

U bantam kategoriji, Južnoafrikanac Nkosi Ndebele (10-3) borit će se protiv Boule Godogoa (4-1) iz DR Konga. Ndebele je do finala stigao pobjedama nad Mahmoudom Atefom i Simbarasheom Hokonyom. Izvorno najavljeni protivnik Karim Henniene otpao je zbog ozljede, a Godogo ulazi kao zamjena.

Finale velter kategorije donosi dvoboj između Shida Borisa Esperance (11-1) iz Angole i Yabne N’Tchale (13-2-1) iz Gvineje Bisau. Esperanca je turnir obilježio nizom brzih pobjeda, dok N’Tchala u finale dolazi kao borac s izraženim stand-up stilom i iskustvom stečenim u Brazilu.

U teškoj kategoriji, neporaženi Justin Clarke (4-0) iz Južne Afrike sučelit će se s Abrahamom Bablyjem (9-2) iz Obale Bjelokosti. Bably ima iskustvo nastupa u Bellatoru i globalnom PFL-u, dok Clarke sve dosadašnje pobjede ima završene prekidom.

Program glavnih borbi otvorit će finale perolake kategorije, u kojem se sastaju Wasi Adeshina (9-3) iz Nigerije i neporaženi Alain Majorique (6-0) iz Kameruna, koji trenira u Kanadi.

Uz finala, na rasporedu je i šest dodatnih mečeva. Posebno se ističe nastup domaćeg borca Jeana Do Santosa (9-1), koji u PFL-u debitira protiv Nigerijca Cornela Thompsona (10-3).

U programu su i dvije borbe u ženskoj slamka kategoriji. Neporažena Juliet Ukah (7-0) iz Nigerije borit će se protiv Egipćanke Mariam Gaber (3-0), dok će večer otvoriti profesionalni debi Shelde Chipito iz Zambije protiv Miracle Andrew iz Nigerije.

Finale u Cotonouu označava kraj prve sezone PFL Africa i početak sustava koji bi afričkim borcima trebao omogućiti lakši put prema globalnoj MMA sceni. U subotu će biti poznata prva imena koja su kroz ovaj format došla do naslova – i do značajne financijske nagrade.

