PFL najavio novu borbu za titulu i nagradu od 100.000 dolara!

Organizacija Professional Fighters League Africa podigla je napetost samo nekoliko dana prije svog povijesnog finala, objavivši na Instagramu iznenadnu promjenu u jednoj od glavnih borbi večeri.

U objavi je otkriveno kako je borba za naslov prvaka u bantam kategoriji doživjela veliku promjenu. Karim Henniene je otkazao nastup, a umjesto njega u kavez protiv Nkosi Ndebelea ulazi zamjenski borac Boule Godogo. Veliko finale održat će se u subotu, 20. prosinca, u Cotonouu u Beninu, a ulog je ogroman. Kako je navedeno, te će večeri biti okrunjena četiri prvaka, a svaki od njih kući će ponijeti impresivnu nagradu od 100.000 američkih dolara.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ovaj događaj predstavlja vrhunac inauguracijske sezone PFL Africa, ambicioznog projekta čiji je cilj postati "Liga prvaka u MMA" na afričkom kontinentu. Na čelu organizacije nalazi se globalna MMA ikona Francis Ngannou, a finale u Beninu okrunit će prve prvake u povijesti lige u teškoj, velter, perolakoj i bantam kategoriji. Cijela sezona, koja je započela u srpnju u Cape Townu, privukla je borce iz 14 afričkih zemalja, a sada je sve spremno za povijesnu noć.

Event možete pratiti ove nedjelje na platformi VOYO!

POGLEDAJTE VIDEO: Najopasnija MMA borkinja na svijetu gušenjem 'završila' protivnicu