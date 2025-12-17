PFL najavio novu borbu za titulu i nagradu od 100.000 dolara!
Event možete pratiti ove nedjelje na platformi VOYO
Organizacija Professional Fighters League Africa podigla je napetost samo nekoliko dana prije svog povijesnog finala, objavivši na Instagramu iznenadnu promjenu u jednoj od glavnih borbi večeri.
U objavi je otkriveno kako je borba za naslov prvaka u bantam kategoriji doživjela veliku promjenu. Karim Henniene je otkazao nastup, a umjesto njega u kavez protiv Nkosi Ndebelea ulazi zamjenski borac Boule Godogo. Veliko finale održat će se u subotu, 20. prosinca, u Cotonouu u Beninu, a ulog je ogroman. Kako je navedeno, te će večeri biti okrunjena četiri prvaka, a svaki od njih kući će ponijeti impresivnu nagradu od 100.000 američkih dolara.
Ovaj događaj predstavlja vrhunac inauguracijske sezone PFL Africa, ambicioznog projekta čiji je cilj postati "Liga prvaka u MMA" na afričkom kontinentu. Na čelu organizacije nalazi se globalna MMA ikona Francis Ngannou, a finale u Beninu okrunit će prve prvake u povijesti lige u teškoj, velter, perolakoj i bantam kategoriji. Cijela sezona, koja je započela u srpnju u Cape Townu, privukla je borce iz 14 afričkih zemalja, a sada je sve spremno za povijesnu noć.
