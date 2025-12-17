FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VRIJEDNA NAGRADA /

PFL najavio novu borbu za titulu i nagradu od 100.000 dolara!

PFL najavio novu borbu za titulu i nagradu od 100.000 dolara!
×
Foto: Wikus De Wet/afp/profimedia

Event možete pratiti ove nedjelje na platformi VOYO

17.12.2025.
14:50
Sportski.net
Wikus De Wet/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Organizacija Professional Fighters League Africa podigla je napetost samo nekoliko dana prije svog povijesnog finala, objavivši na Instagramu iznenadnu promjenu u jednoj od glavnih borbi večeri.

U objavi je otkriveno kako je borba za naslov prvaka u bantam kategoriji doživjela veliku promjenu. Karim Henniene je otkazao nastup, a umjesto njega u kavez protiv Nkosi Ndebelea ulazi zamjenski borac Boule Godogo. Veliko finale održat će se u subotu, 20. prosinca, u Cotonouu u Beninu, a ulog je ogroman. Kako je navedeno, te će večeri biti okrunjena četiri prvaka, a svaki od njih kući će ponijeti impresivnu nagradu od 100.000 američkih dolara.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by PFL Africa (@pflafrica)

 

Ovaj događaj predstavlja vrhunac inauguracijske sezone PFL Africa, ambicioznog projekta čiji je cilj postati "Liga prvaka u MMA" na afričkom kontinentu. Na čelu organizacije nalazi se globalna MMA ikona Francis Ngannou, a finale u Beninu okrunit će prve prvake u povijesti lige u teškoj, velter, perolakoj i bantam kategoriji. Cijela sezona, koja je započela u srpnju u Cape Townu, privukla je borce iz 14 afričkih zemalja, a sada je sve spremno za povijesnu noć.

Event možete pratiti ove nedjelje na platformi VOYO!

POGLEDAJTE VIDEO: Najopasnija MMA borkinja na svijetu gušenjem 'završila' protivnicu

Pfl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VRIJEDNA NAGRADA /
PFL najavio novu borbu za titulu i nagradu od 100.000 dolara!