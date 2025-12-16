Afrika dobiva svoje prvake: 'PFL Africa' finale donosi borbe za povijest i 100.000 dolara

U srcu Zapadne Afrike, u gradu Cotonou u Beninu, 20. prosinca ispisat će se povijest. Sofitel Dome bit će poprište inauguracijskog finala PFL Africa, događaja koji predstavlja vrhunac višemjesečnog putovanja i potrage za najboljim borcima kontinenta. Osam ratnika, pobjednika iscrpljujućih polufinala održanih u krcatoj BK Areni u Kigaliju, borit će se za titulu, prestižnu nagradu od 100.000 dolara i ulaznicu u globalni PFL ekosustav.

Ovo nije samo još jedna borilačka priredba; ovo je kulminacija vizije PFL Africa predsjednika Francisa Ngannoua o stvaranju platforme koja će afričkim talentima omogućiti da zasjaju na svjetskoj sceni. Pred nama su četiri finalne borbe u teškoj, velter, perolakoj i bantam kategoriji, a svaka od njih donosi jedinstvenu priču o odricanju, vještini i gladi za pobjedom.

Nkosi "King of Many Nations" Ndebele (JAR, 10-3) vs. Karim "The Kryptonian" Henniene (Alžir, 6-0)

Glavna borba večeri donosi okršaj iskustva i nezaustavljive sile. Južnoafrikanac Nkosi Ndebele, proračunati veteran, svoj je put do finala izborio kroz taktički izuzetno zahtjevan meč protiv Simbarashea Hokonye, pobijedivši podijeljenom odlukom sudaca. Ndebele je borac visokog borilačkog intelekta, poznat po strpljivom pristupu, tehničkoj preciznosti i sposobnosti da kontrolira borbu s distance. Njegovo iskustvo bit će ključno protiv neporaženog alžirskog "showmana".

Karim Henniene, s druge strane, predstavlja čistu eksplozivnost. Sa savršenim omjerom 6-0, Henniene je u polufinalu priredio spektakl, nokautiravši Boulea Godogoa atraktivnim letećim koljenom u trećoj rundi. "Kryptonian" je poznat po svojoj sklonosti ka dramatičnim završecima i neprestano traži priliku za prekid, što ga čini jednim od najuzbudljivijih boraca na turniru.

Shido Boris Esperança (Angola, 11-1) vs. Yabna N'Tchala (Gvineja Bisau, 13-2-1)

U sunaslovnoj borbi večeri susreću se angolski udarač razorne snage i tehnički potkovani majstor iz Gvineje Bisau. Shido Boris Esperança pokazao je srce pravog ratnika u polufinalu. Nakon što ga je Octave Ayinda u prvoj minuti borbe teškim udarcem poslao na pod, Esperança se nevjerojatno brzo oporavio, preuzeo kontrolu u parteru i brutalnim "ground-and-poundom" završio borbu u prvoj rundi. Njegovih 82 % pobjeda prekidom dovoljno govori o opasnosti koju predstavlja.

Njegov protivnik, Yabna N'Tchala, borac je potpuno drugačijeg kova. Svoj put do finala osigurao je dominantnom pobjedom jednoglasnom odlukom sudaca nad Emiliosom Dassijem. Iako poznat kao vrstan udarač, N'Tchala je u polufinalu demonstrirao svestranost, izvrsnu kontrolu u kavezu i sposobnost nametanja vlastitog tempa. Njegov cilj bit će držati borbu na distanci i tehnički nadmudriti sirovu snagu Angolca.

Justin Clarke (JAR, 4-0) vs. Abraham Bably (Obala Bjelokosti, 7-2)

Finale teške kategorije donosi sraz dvojice boraca koji ne vole ostavljati odluku sucima. Južnoafrikanac Justin Clarke ulazi u finale sa savršenim omjerom i stopostotnim učinkom prekida. Njegovo polufinale protiv Maxwella Djantoua Nane bilo je pravi rat na iscrpljivanje, a Clarke je pokazao izvanrednu kondiciju i pritisak koji je u trećoj rundi natjerao Kamerunca na verbalnu predaju.

S druge strane stoji Abraham Bably, iskusni borac koji se već natjecao u PFL-u i Bellatoru. Bably je u polufinalu opravdao status favorita, deklasiravši Joffiea Houltona tehničkim nokautom u prvoj rundi. Njegova kombinacija snažnih udaraca, hrvanja i nemilosrdnog pritiska u parteru pokazala se prevelikim zalogajem za protivnika.

Alain Majorique (Kamerun, 6-0) vs. Wasi Adeshina (Nigerija, 9-3)

Priča o finalu perolake kategorije priča je o dva potpuno različita puta. Kamerunac Alain Majorique junak je iz sjene. U polufinalnu borbu uskočio je sa samo 24 sata pripreme kao zamjena i ostao potpuno smiren. Preživio je početni nalet Mohameda Camare, a zatim preuzeo kontrolu i mirno priveo borbu kraju, pobijedivši jednoglasnom odlukom sudaca i zadržavši savršen omjer.

Nigerijac Wasi Adeshina, pak, predstavlja konstantu. U finale ulazi s impresivnim nizom od pet pobjeda, a u polufinalu je od prve do zadnje sekunde kontrolirao Dwighta Josepha na putu do dominantne pobjede sudačkom odlukom. Adeshina je borac koji nameće snažan tempo i ne dopušta protivnicima da dišu, što ga čini velikom prijetnjom za titulu.

Večer u Beninu neće biti samo krunidba četvorice prvaka. Bit će to proslava afričkog MMA-a i potvrda da je kontinent nepresušan izvor borilačkog talenta. Dok se svjetla SmartCagea budu palila, osam finalista borit će se ne samo za pojas i novac, već i za svoje nasljeđe i mjesto u povijesti kao prvi PFL Africa prvaci.

