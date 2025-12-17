Gvardiol i Kovačić u strepnji čekaju presudu: Manchester Cityju prijeti izbacivanje iz Premier lige

Manchester City u je svom najnovijem financijskom izvješću objavio ažuriranje o 115 FFP optužbi kluba usred razgovora da bi presuda mogla biti donesena uskoro.

Građani još uvijek nisu saznali hoće li se suočiti sa sankcijama nakon što su optuženi za navodno kršenje financijskih pravila tijekom devetogodišnjeg razdoblja između 2009. i 2018. Saslušanje je završeno prije više od godinu dana, ali presuda još nije objavljena.

Saslušanje o navodnim kršenjima pravila u klubu za koji igraju i naši Joško Gvardiol te Mateo Kovačić započelo je u rujnu 2024. i trajalo je 10 tjedana. Ishod saslušanja još nije objavljen, a duljina trajanja procesa izazvala je brojne kritike.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Ne postoji sretna alternativa provođenju pravila, to se odnosi na integritet natjecanja - u konačnici se odnosi na vrijednost - i to načelo ne bi trebalo ni na koji način biti narušeno time što je preteško, previše složeno ili previše skupo", rekao je izvršni direktor Premier lige, Richard Master.

Dok se čeka ishod, bjesomučno se nagađa o mogućim kaznama koje bi se mogle izreći Cityju ako se utvrdi krivnja. Govorilo se o tome da bi klub mogao biti lišen naslova, da bi mu mogli drastično biti oduzet bodovi ili da bi čak mogao biti suočen s izbacivanjem iz lige, piše Goal.com.

Ažuriranje problema u financijskom izvješću

Manchester City ponudio je ažuriranje o situaciji u svom financijskom izvješću objavljenom ovog tjedna.

"Na dan objave ovih izjava, neovisna komisija još uvijek je u procesu pregleda predmeta. Na temelju svoje procjene izgleda i održivosti Grupe, direktori potvrđuju da imaju razumno očekivanje da će Grupa moći nastaviti s poslovanjem i ispunjavati svoje obveze kako dospijevaju u roku od 12 mjeseci nakon odobrenja ovih financijskih izvještaja. Slijedom toga, financijski izvještaji su pripremljeni na temelju kontinuiteta poslovanja."

Presuda prije Božića?

Presuda o optužbama Manchester Cityja za FFP čini se zakašnjelom za mnoge nogometne navijače koji s interesom prate sagu. Trener Cityja Pep Guardiola rekao je još u veljači da očekuje "presudu i kaznu" unutar mjesec dana, dok su nedavne spekulacije sugerirale da bi ažuriranje moglo biti objavljeno tijekom reprezentativne pauze u studenom. Ti datumi su sada odavno prošli, a bivši financijski savjetnik Manchester Cityja Stefan Borson sada tvrdi da bi presuda mogla biti objavljena prije Božića.

Saga se nastavlja i nakon presude

Iako će presuda u sagi biti pozdravljena od strane svih nakon tako dugog čekanja, to neće značiti kraj stvari. Očekuje se da će se Manchester City žaliti na svaki nepovoljan ishod i mogao bi tražiti odštetu ako pobijedi, dva scenarija koja će samo stvoriti daljnje parnice i uzrokovati daljnja kašnjenja. U međuvremenu, drugi klubovi također bi mogli tražiti odštetu i obratiti se zakonu ako City bude sankcioniran.

Odvjetnik Yasin Patel rekao je za BBC Sport što se može očekivati: "Što god iz ovoga proizađe, bojim se da to nije kraj utrke za naslov za obje strane. Ovo je utrka dvaju konja koja će se nastaviti. Kakva god presuda proizađe, ne mislim da je to kraj. Žalio bih se, bez obzira na to jesam li na jednoj ili drugoj strani."

Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!

POGLEDAJTE VIDEO: Što Splićani misle o odnosu Livaje i Garcije?