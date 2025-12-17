Bijeli u problemima: Bez četiri prvotimca u zadnjoj utakmici love naslov jesenskog prvaka

Hajduk je uoči 'poluvremena' sezone na drugom mjestu HNL-a s bodom zaostatka za vodećim Dinamom. Još je ostalo 18. kolo prije zimske stanke, a Bijeli u njemu igraju doma protiv Vukovara u nedjelju od 15 sati.

Momčad Gonzala Garcije u borbu za jesenskog prvaka ulazi bez četiri prvotimca. Golman Ivica Ivušić ima problem s pubičnom kosti, stoper Zvonimir Šarlija službeno izostaje zbog četiri žuta kartona, ali uz to ima i ozljedu mišića zadnje lože. Desni bek Luka Hodak ima virozu, a veznjak i po mnogima najbolji igrač Hajduka dosadašnjeg dijela prvenstva Rokas Pukštas ozlijeđen je još od kraja studenoga kada je uganuo gležanj na treningu prije utakmice s Varaždinom.

Bijeli su u prošlom kolu svladali Lokmotivu na Maksimiru, a ostaje vidjeti hoće li Marko Livaja biti u momčadi protiv Vukovara. Hajduk je bez poraza u posljednja tri kola, odnosno nakon debakla u Jadranskom derbiju na Rujevici protiv Rijeke (5:0).

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Splićani su remizirali s Varaždinom i Dinamom (1:1) te pobijedili Lokomotivu. Da bi im pripao status jesenskih prvaka, moraju dočekati kiks Dinama protiv Lokomotive.

Standings provided by Sofascore

Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!

POGLEDAJTE VIDEO: Dragulj do dragulja pod Sljemenom: Odabrani najbolji sportaši Zagreba