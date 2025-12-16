FREEMAIL
TKO TU KOGA? /

VAR komunikacija sporne odluke: Glavni sudac nakon 11 gledanja tvrdi jedno, njegov šef suprotno

VAR komunikacija sporne odluke: Glavni sudac nakon 11 gledanja tvrdi jedno, njegov šef suprotno
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Sumnjiv je bio duel Rebića i Šituma u začetku akcije, je li bio prekršaj igrača Hajduka laktom prilikom skoka

16.12.2025.
16:20
Sportski.net
Goran Stanzl/pixsell
Bertrand Layec, šef sudačke organizacije HNS-a, dakle glavni i odgovorni čovjek toliko spominjanih sudaca hrvatskog nogometa, u utorak je objavio izvješće proteklog i nepotpunog 17. kola HNL-a. 

Među analiziranim utakmicama je i ona u kojem je Hajduk pobijedio Lokomotivu 3:1 na Maksimiru. Ključna informacija iz priopćenja jest pogreška glavnog suca Matea Ercega kod drugog gola Splićana za 2:1 u 54. minuti koji je zabio Michele Šego na asistenciju Ante Rebića. Sumnjiv je bio duel Rebića i Marija Šituma u začetku akcije, točnije je li bio prekršaj igrača Hajduka laktom prilikom skoka. 

Šef hrvatskih sudaca kaže da je Rebić u 54. minuti napravio prekršaj nad Marijom Šitumom, nakon kojeg je Hajduk zabio gol. Sudac i VAR su potvrdili pogodak, no Layec smatra da je VAR trebao intervenirati i preporučiti sucu pregled situacije. 

 

U objavljenom transkriptu razgovora između Ercega i VAR suca Marija Zebeca jasno se može čuti kako glavni sudac 11 puta tijekom komunikacije sa Zebecom govori da ne vidi lakat Rebića u lice Šituma. Ovaj se složio s tim i nije ga zvao na monitor. Podsjetimo još jednom - šef sudačke organizacije Layec tvrdi kako je morao. 

Objavljenu komunikaciju u cijelosti poslušajte OVDJE

Standings provided by Sofascore
HnlBertrand LayecVar SuĐenje
