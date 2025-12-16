Sudačka komisija je donijela svoj sud: Gol Hajduka je neregularan

Puno prašine je izazvala utakmica Lokomotive i Hajduka u subotu, posebice je u fokusu bilo suđenje. Sudačka komisija na čelu s Bertrandom Layecom donijela je svoj sud.

Igranje rukom u šesnaestercu Rebića nije okarakterizirano kao kazneni udarac i sudačka se komisija slaže s tom odlukom, ali ne slaže s odlukom u kojoj je priznat gol Hajduka nakon što je Rebić laktom udario Šituma.

"Gostujući je igrač napravio prekršaj zbog pokreta lijevog lakta prema licu suparnika. Ako usporedimo pokret obje ruke možemo uočiti jasan pokret lijevog lakta za razliku od desnog. U ovoj vrsti zračnog duela igrači moraju biti oprezni kako bi izbjegli izbočen položaj lakta koji može ozbiljno ugroziti sigurnost lica suparnika.

Budući da se ovaj prekršaj dogodio u napadačkoj fazi, VAR je trebao intervenirati i preporučiti sucu pregled situacije (OFR)", stoji u priopćenju sudačke komisije koju u cijelosti s videima možete pronaći OVDJE.

